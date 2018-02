El drama de perder al ´6´ es pasado

Por primera vez en mucho tiempo la posición de mediocentro defensivo no es un problema para el Valencia. Perder al ´6´ por lesión o sanción ya no es un drama para el equipo como así fue durante los últimos años. La realidad ahora mismo es bien distinta. Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin garantizan la tranquilidad de Marcelino García Toral, del equipo y de toda la afición. El técnico se siente seguro con su pareja de franceses porque sabe que, juegue quien juegue, el nivel competitivo del equipo no se resiente. Hay que remontarse a las duplas David Albelda-Carlos Marchena cuando Unai Emery echaba mano del central para su centro del campo o la pareja Javi Fuego-Seydou Keita con Juan Antonio Pizzi para encontrar esa algo similar.

Esa seguridad es la que precisamente ha pasado esta semana por la cabeza de Marcelino. A diferencia de lo que pasaba antes, no se ha visto en ningún momento en la necesidad de forzar a Kondogbia para el partido contra la Real Sociedad. Estaba más que tranquilo con Coquelin. El técnico, de hecho, se ha permitido el lujo de no convocar a ´Kondo´ para no correr riesgos innecesarios y recuperarlo al cien por cien para el partido del próximo miércoles contra el Athletic de Bilbao. El francés, que se incorporó al grupo el jueves, se ha quedado fuera de la lista para acabar de recuperarse de sus molestias en la planta del pie y llegar en las mejores condiciones a San Mamés. Allí le tocará a él. Volverá a tope. Es la ventaja de tener a dos mediocentros defensivos con etiqueta de titular.

El turno esta tarde corresponderá a Coquelin. El francés ha caído de pie en el Valencia y se ha consolidado en menos de mes y medio como uno de los valores importantes del equipo hasta el punto de admitir públicamente que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Su impacto en el Derbi fue brutal saliendo desde el banquillo en los últimos veinte minutos. Solo siete días después, en La Rosaleda, cuajó un partido redondo tirando del carro cuando más lo necesitaba el equipo. Su gol de cabeza fue el principio de la remontada.

Kondogbia y Coquelin, por si fuera poco, tienen buena sintonía a pesar de ser competencia directa. Es habitual verlos juntos en los entrenamientos compartiendo ejercicios y bromeando. Se respetan dentro y fuera del campo y se reparten los elogios. Así habló Francis de Kondo esta semana. "Kondogbia es un gran jugador, lo ha demostrado en cada partido que ha jugado. No es difícil sustituirlo, somos diferentes, yo juego cuando el entrenador me lo pide y intento dar siempre lo mejor de mí mismo".

Kondogbia fue uno de los cuatro descartes de Marcelino También se quedaron fuera los lesionados Ezequiel Garay y Andreas Pereira. Nacho Vidal cayó por decisión técnica.