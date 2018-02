"El error del 1-1 es absurdo"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, no dudó en reconocer el fallo garrafal del tanto realista. Así fue la rueda de prensa tras el partido:

Tres puntos más aunque se le ha visto enfadado. Pueden ser tres puntos de Champions.

Así es. El primer tiempo fue bueno, el segundo flojo, logramos una victoria muy importante a estas alturas de la competición, quizás no merecida, teníamos el resultado muy a favor, con 1-0 en nuestro campo, pero cometimos un error, esta vez no evitable, fue absurdo y nos empatan el partido a partir de ahí al equipo le surge la ansiedad y se nos complica. En otro error del rival conseguimos marcar y el resultado es lo mejor de este partido.

Habla de error absurdo.

Es una acción donde sacamos un balón por dentro y cometemos un error, lo trabajmos todo, pero luego es más difícil competir que entrenar, a partir de aquí solo conzoco un camino: seguir trabajando y demostrar en el campo una mejora. Hay que mejorar para seguir ganando.

El rival del Valencia es el propio Valencia. ¿Se puede corregir?

Quizás el exceso de ganas por conseguir el objetivo nos lleva a eso, pero no es una labor del técnico, es una labor de todos, de vosotros, de la afición, de que se respire un ambiente favorable. En un tramo del partido todos nos empezamos a impacientar, sabíamos cuáles son la armas para ganar el partido y no por ir a lo loco y de forma desorganizada se logra la victoria. Sabemos que los partidos se van a hacer largos y ganar es complicado. Vamos a trabajar para mejorar en todos los aspectos físico, futbolísticos y mentales.

Le veo crítico con el partido. ¿Qué ha visto diferente con respecto a otros?

No soy más crítico que en otros momentos, lo que valoro son las circunstancias de los partidos y pienso que el partido de Málaga era más difícil que este, hoy teníamos el resultado a favor, con nuestro campo, con el césped como nos gusta... pero no entramos bien al segundo tiempo, llegó un error y todo se complicó.

¿Qué valoración hace del fichaje de Longoria?

Pablo es una incorporación que decide el club y a partir de aquí como hacemos con todas la personas, tendrá colaboración con el trabajo del cuerpo técnico del primer equipo.

¿Cómo está el equipo físicamente porque el equipo sufrió al final?

Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre los últimos 15 minutos de Málaga y los de ahora? Cuando tienes el resultado apretado y quieres mantenerlo, esa ansiedad se convierte en apuros, agobios, parece que llegamos tarde, tomamos decisiones tarde, pero creo que todo viene por la ilusión por ganar, fue un tema más mental que físico.

El equipo parece frágil cuando recibe goles. ¿Preocupa eso?

Es indudable que si no encajáramos tendríamos más seguridad, pero hasta el error, la Real creo que no había tenido ni una situación de peligro. Nosotros mismos nos metimos en un problema, con el empate si que surge precipitación y esas ganas de ganar que se pueden convertir en ansiedad. Hasta el minuto 50 ellos no generaron nada, eso significa que el equipo defiende bien.

¿Ha sugerido usted el nombre de Longoria?

Me enteré de esta situación cuando estaba prácticamente cerrada o muy avanzada.

Lo de Santi Mina tiene mucho mérito.

Es un chico que ha empezado trabajando duro desde la pretemporada, aprovechó cada minuto en el campo, siguió creciendo y el trabajo luego da el fruto, es un buen ejemplo para sus compañeros.

Parejo cumple 200 partidos en Primera.

Es un jugador extraordinario de un nivel altísimo, el Valencia tiene la suerte de tenerlo. Le doy la enhorabuena y esperemos que juegue muchos más en el Valencia y que demuestre el nivel. Todos nos debemos sentir satisfechos por tener un jugador que si estuviera en el mercado costaría muchos muchos muchos millones de euros.

¿Lo ve en la selección española?

Sin ninguna duda, pero yo lo elijo. Eso es cosa de Julen. Ojalá vaya al Mundial porque tiene mucha ilusión.

¿A que entrenador le darías un Óscar?

Se lo daría a Valverde.

¿Has dicho que no lo propones tú el nombre de Longoria? ¿Quién lo ha propuesto entonces? ¿Cuál va a ser su tarea?

Me gustaría aclarar que yo nunca trabajé con Longoria, no coincidí con él en ningún club. Lo concozco desde el año 2001 ó 2002, tuve una relación, no de amistad, luego fue surgiendo, pero luego nos separamos los caminos. A partir de aquí, Mateu me comenta la posibilidad de que venga esta persona y yo le digo que me parece buen profesional. En ocasiones suponéis que tengo poderes en este club que realmente no tengo. Lo único que se habló cuando firmé era ser participe de toda las decisiones que corresponden a la confección de la primera palantilla en entradas y salidas, eso es, lo único en lo que participo, más allá de la toma de decisiones y metodología de trabajo.

¿Qué le pasó a Paulista?

Tiene un golpe fuerte en la parte superior del ojo izquierdo, pero es una inflamación, sin herida, sin puntos y sin nada, creemos que podremos contar con él para entrenar mañana.