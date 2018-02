Un triunfo para mirar hacia arriba

Un Valencia Mestalla en auge visita el Collao a las cinco de la tarde en un choque de vital importancia para ambos equipos. Los de Miguel Grau vienen de ganar en un auténtico partidazo contra la UE Llagostera y las dudas alrededor del equipo ya son cosa del pasado. El filial valencianista aventaja en tan solo un punto al Alcoyano en la tabla clasificatoria, por lo que la contienda cobra especial trascendencia. El Deportivo quiere romper la racha adversa, no gana como local desde el 5 de noviembre –victoria por 2-1 ante el Badalona– y su se impone el objetivo de sumar los tres puntos para seguir afianzándose en la parte superior de la clasificación. Para ello, José Galiana ha pedido a su afición que esté "a muerte" desde el primer hasta el último minuto.

Tras tres meses sin conocer la derrota pero sumando una gran cantidad de empates el cuadro blanquinegro encadena dos victorias en los últimos tres partidos. Cuando el técnico de Yátova cogió las riendas el equipo aquejaba un gran desequilibrio, jugaba partidos a muchos goles y el intercambio de golpes era la tónica habitual. Con Grau se pretendía recorrer el camino inverso y construir un equipo más sólido, con las ideas más claras y que diese mayor rentabilidad a sus goles. Tras muchas jornadas de trabajo, el Mestalla ya se asemeja a lo que quería su técnico, se ha superado esa transición y esto se está viendo reflejado en los resultados.

El filial no puede contar con Matheus Aias y Sito por lesión, además de Kangin Lee y Hugo Guillamón, que se encuentran concentrados con la selección valenciana. La defensa no tendrá ninguna variación con respecto a la pasada jornada, los laterales –Buñuel y Centelles– son indiscutibles y la pareja formada por Álvaro Pérez e Iván Márquez parece asentada como la titular. En el medio campo, la línea de cuatro estará formada por Fran Villalba y Álex Blanco en los costados y Damián Petcoff con Gonzalo Villar en el centro de la medular. En la punta de ataque Jordi Sánchez es indiscutible y su compañero estará entre Miguel Merentiel y Fran Navarro. El de Pinedo se reivindicó con un épico gol el pasado sábado y podría volver al once.

El Alcoyano, por su parte, recupera al defensa Tomás Ruso, Manuel Gato podría entrar en el once y Poley y Hadzic seguirán en el dique seco. Galiana ha anunciado que habrá sorpresas en el once. Todo apunta a que el equipo dejará de jugar con cinco defensas.