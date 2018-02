"Nuestra idea es mantenernos donde estamos, no ser quintos o sextos"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha repasado los temas que envuelven al club a horas del siguiente partido de Liga, el que su equipo disputará en San Mamés este miércoles a las siete y media e la tarde contra el Athletic. El entrenador comienza a hablar sin tapujos del objetivo y la voluntad de quedar entre los cuatro primeros. "No trabajamos para ser quintos o sextos". En cuanto a la llegada de Longoria, Marcelino asegura que "no va a cambiar en nada la manera de trabajar en el Valencia CF". Al final, dejó un mensaje para Simone Zaza: Los profesionales deben estar siempre al máximo en lo físico y en lo mental".

Estas son todas las respuestas de Marcelino:

El Athletic atraviesa una época difícil, pero rescata en estos partidos la solera de grande. ¿Qué partido espera?

"Es un equipo muy difícil en San Mamés. Este año pasa por más dificultades que en otros, aunque recuerdo temporadas con primeras vueltas irregulares y segunda muy fuertes. Sólo Atlético y Barça ganaron allí, siete de los 12 visitantes a su estadio no lograron meter gol... Es un equipo con señas de identidad clara, realizan una enorme presión y tiene un muy buen juego largo, atacantes que definen bien: Aduriz, Raúl García, Williams, que aporta velocidad. Nos va a exigir, tendremos que crear desde campo propio, intentar ganar las segundas jugadas, estar atentos al juego directo. Será un partido de muchas dificultades para nosotros, pero lo afrontamos con la ilusión de ganarlo"

¿Con partidos tan cercanos, pesa más corregir lo del anterior o se centra todo en el siguiente?

"En una semanana de tres partidos lo más importante es empezar la serie ganando porque te otorga un punto de partida fenomenal. No creo que tuviésemos muchos errores. La Real tuvo mucho el balón, más delo querido en nuestro campo, pero nos metió un gol en un error nuestro y sólo recuerdo otra situación a balón parado. Sin tener un buen día con balón y en lo ofensivo, sí estoy satisfecho porque fuimos solventes, concedimos muy poco al rival, dimos pasos adelante en cuestiones como los centros laterales y el balón parado, donde la Real llevaba más o menos 20 goles en todas las competiciones, me quedo con los datos positvos, aunque es obvio que nos hubiera gustado estar más fluidos con balón y tener más dominio del juego"

¿A qué se refería en esas imágenes de televisión en las que se le ve diciendo que algún jugador iba andando?

"No las he visto, no puedo comentarlas, no creo, corrimos cinco kilómetros por encima de la media, no creo que lo haya dicho..."

En una de las entrevistas post-partido se le preguntó por Gonçalo Guedes y dijo que no lo había visto, ¿puede afinar un poco más?

"Si contesté eso... Todos debemos mejorar, primero el entrenador, que es el máximo responsable de los rendimientos. En atque, parcela en la que participa Guedes, no tuvimos un buen partido, intentaremos trabajar para mejorar ese apartado"

¿Si Marcelino no fuera Maestro o Longoria trabajarían en el Valencia CF?

"No lo sé, no soy adivino. Como no lo soy, no puedo responder a esa pregunta. Hasta que ahora se incorpore, nunca he trabajado con él en ningún club, con Maestro apenas cuatro o cinco meses en e Villarreal en una situación de emergencia. Lo claro es que Marcelino no elige a ninguna persona para ninguna parcela que no sea el staff técnico ni algún jugador para la confección de primera plantilla, en la que doy mi opinión"

¿Cómo están los lesionados?

"Kondogbia puede estar, pero nos lo confirmará hoy. Andreas, aún es pronto, ayer hizo un trabajo no completo con el resto de compañeros, progresivamente se incoporará. Garay hizo el lunes algo de campo individualmente y veremos la progresión... Andreas y Garay no sé si estarán para el siguiente partido, para este seguro que no llegan"

El nivel del juego y la solidez del equipo ha bajado en comparación a la primera vuelta

"Por establecer diferencia en adjetivos, yo distinguiría entre solidez y frescura. Somos más sólidos que en el principio de la competición, especialmente, en los resultados favorables. Por ejemplo, en el partido contra el Athletic de la primera vuelta no fuimos sólidos y ganamos. El Athelitc hizo más que nosotros para ganar, algo parecido a la Real Sociead, en el segundo tiempo ante Athletic no jugamos un buen partido, en aquella ocasión el Athletic generó un mínimo de cinco ocasiones de gol metiéndonos dos en la segunda mitad, meses después ante la Real, en un contexto de juego similar, el rival no generó ninguna, bueno, una a balón parado... En solidez estamos mejor, los rivales nos llegan bastante menos, que en aquella fase donde ganábamos. En aquel momento de medio campo hacia delante estábamos en un momento de forma óptimo y convertíamos gran parte del juego en peligro o goles; además, después del gol con la Real nos entró la ansiedad, tenemos que competir ahora en una situación nueva... en septimebre, octubre y noviembre éramos un equipo sorpresa, sin un objetivo determinado y no tan alto y, ahora, se nos presenta una posibilidad de estar entre los cuatro primeros, debemos aprovecharlo, convivir con ello y que no nos limiten esa frescura"

La temporada que metió al Villarreal cuarto era muy parecida a la actual con el Valencia, ¿puede ser una referencia?

"Cada temporada es diferente, con el Villarral además de quedar cuartos contra todo pronóstico, también alcazamos unas semifinales de la Liga Europa ante el Liverpool, habiendo eliminado a Leverkussen, entre otros. Nos fijamos en el objetivo inmediato, ganar al Athletic nos acercaría a un objetivo a largo plazo, no más allá de lo inmediato, nosotros fijamos cada partido como una final, esta será la primera final de las 13 que quedan.



¿Entiende que entrenadores anteriores colocaran a Santi Mina en bandas?

"Cada entrenador tiene su forma de actuar y decidir, comprendo que otros lo hayan puesto en banda, para nuestro 4-4-2 consideramos que es limitar sus opciones ofensivas. Por eso desde el principio juega en punta y no lo hemos variado nunca"

Habla de 13 finales, ¿para qué objetivos? En marzo o abril usted dijo que lo definiría.

"Estamos en febrero, el mes de marzo se me escapó (sonríe), mas bien diría abril,... cuando queden 8 partidos más o menos podremos definir el objetivo, nuestra ilusión ahora es estar donde estamos y para eso trabajmos. No para ser quintos o sextos. Siempre hay que ser optimistas y ambiciosos, encadenamos más de 20 jornadas en estas posiciones. Nuestra idea es permanecer ahí y vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo, no escatimaremos nada"

¿Teme que Zaza se desconecte?

"Los profesionales deben estar siempre al máximo en lo físico y mental y los técnicos los vamos a ayudar, pero somos una parte, la parte más importante es el propio futbolista, creer en sí mismo, manifestarse con un buen estado de ánimo, que actualmente tiene Simo... Hay también otro compañero que está en un gran momento de forma, el Valencia debe beneficiarse de la amplitud de plantilla que tiene"

Portería a cero.

"Sería un buen dato para fortalecer lo que estamos haciendo, para la autoestima de los propios jugadores. Nuestro rendimiento en el cómputo general del partido es de solvencia, si echamos la vista atrás, incluido el Barça, son pocas las ocasiones generadas al Valencia CF, yo tengo que respaldar y fortalecer lo que se hace bien, convertir ese buen trabajo en no conceder goles, además, sería para ellos un refuerzo importante, a ver si lo hacemos en Bilbao"

¿En qué cambiará la estructura deportiva con Pablo Longoria?

"No va a cambiar para nada la forma de trabajar que tenemos en el Valencia CF"