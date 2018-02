Marcelino habla de su enfado con los jugadores

Marcelino García Toral ha desmentido que él dijera que sus jugadores iban "andando" el pasado domingo en Mestalla en el partido ante la Real Sociedad. Las cámaras del el programa El Golazo, del canal de televisión GOL, captaron las imágenes del técnico, visiblemente enfadado con sus futbolistas.

El entrenador del conjunto valencianista pasa página, defiende a los suyos y centra todo el foco en el duelo ante los leones y en el objetivo deportivo de aquí a final de temporada. "Corrimos cinco kilómetros más de la media", indica.

Las imágenes demuestran el evidente enfado del técnico asturiano, que gesticula nervioso y hasta llega a tirar una botella de agua ya vacía, contra el suelo. Además, según la interpretación que hace Gol de la conversación que mantiene Marcelino con su segundo, Rubén Uría, llega a decir palabras como estas: "¡Van andando, es que van andando todos! ¡Venga, no me jodas!". También estas: "¿Y Murillo? ¿Murillo andando?". Unas palabras que ha desmentido el entrenador en la rueda de prensa de este martes en la ciudad deportiva de Paterna.

Estas han sido sus respuestas sobre el tema:

¿A qué se refería en esas imágenes de televisión en las que se le ve diciendo que algún jugador iba andando?

"No las he visto, no puedo comentarlas. No creo, corrimos cinco kilómetros por encima de la media, no creo que lo haya dicho..."

En una de las entrevistas post-partido se le preguntó por Gonçalo Guedes y dijo que no lo había visto, ¿puede afinar un poco más?

"Si contesté eso... Todos debemos mejorar, primero el entrenador, que es el máximo responsable de los rendimientos. En ataque, parcela en la que participa Guedes, no tuvimos un buen partido. Intentaremos trabajar para mejorar ese apartado"