Enfado de Marcelino con sus jugadores: "¡Van andando, van andando todos!"

Las cámaras del el programa El Golazo, del canal de televisión GOL, captaron unas imágenes durante el partido que el Valencia CF disputó el pasado domingo ante la Real Sociedad en Mestalla, que como mínimo se pueden calificar de significativas, y que sirven para entender mejor algunas de las palabras que el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo primero en zona mixta ante los micrófonos de la Liga, y poco después, ya más calmado, en rueda de prensa.

En las imágenes de GOL se aprecia al técnico valencianista, visiblemente enfadado con sus futbolistas porque no se están entregando como él considera que deberían hacerlo. Las imágenes demuestran el evidente enfado del técnico asturiano, que gesticula nervioso y hasta llega a tirar una botella de agua ya vacía, contra el suelo. Además, según la interpretación que hace Gol de la conversación que mantiene Marcelino con su segundo, Rubén Uría, llega a decir palabras como estas: "¡Van andando, es que van andando todos! ¡Venga, no me jodas!". También estas: "¿Y Murillo? ¿Murillo andando?".

Estas imágenes, que son evidentes, quieren decir lo que quieren decir y necesitan poca explicación, se han de contextualizar en el momento en que se produjeron, es decir, en el segundo tiempo del encuentro, cuando el Valencia iba por delante en el marcador y fruto de esta relajación, llegó el empate de la Real Sociedad, que además nació en una mala salida de balón en la que el equipo pecó de falta de concentración.

Al término del partido, en las declaraciones que los protagonistas hacen ante los micrófonos de la Liga, a Marcelino se le vio visiblemente enfadado y dijo palabras como esta:

"Quizá el resultado podía haber sido otro porque no creo que hayamos hecho más méritos que la Real para ganar este partido. El gol de la Real considero que es un error que un equipo que quiere jugar Champions no puede cometer. No hemos jugado como debíamos ni hemos hecho en el cómputo general de los 90 minutos lo suficiente para ganar el partido".

Como significativa es la respuesta cuando se le pregunta por el encuentro que hizo el portugués Gonçalo Guedes: "Creo que ha visto todo el mundo cómo ha estado Guedes".

Ya en sala de prensa, el entrenador valencianista se mostró más calmado, pero siguió hablando del mal juego que realizó su equipo ante la Real Sociedad.