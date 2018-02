Radiografía al nuevo fichaje del Valencia: Pablo Longoria

"La estructura del Valencia CF es más fuerte con Pablo Longoria". El cazatalentos asturiano está destinado a producir un salto de calidad en la secretaría técnica por visión, categoría en el análisis, método de vanguardia, capacidad de trabajo, conocimiento del mercado y sintonía total con el entrenador, fundamental. Longoria será la mente y el cuerpo de Marcelino en el apartado de captación y en materia de fichajes. Si bien, la apuesta va más allá del míster asturiano.

El nuevo director del Área Técnica tiene la confianza absoluta de Mateu Alemany, por eso ha firmado cuatro años. La apuesta tiene vigencia como activo del club, independientemente del entrenador. Javier Ribalta conoce a la perfección sus virtudes y las presenta en SUPER. El Jefe de Scouting del Manchester United define a Longoria como un talento único en su campo. "Es una base de datos andante, pero no al estilo PC Fútbol... no se trata de saber quien es el lateral derecho del Vicenza; eso lo puede hacer cualquiera con buena memoria. Longoria conoce al futbolista, lo ha visto, sabe donde juega y donde ha jugado, conoce su trayectoria y tiene instinto. Marca la diferencia por su capacidad de análisis".

Ribalta saltó desde la Juve a Old Trafford en junio del año pasado tras un ciclo de éxito en bianconero. Su puesto como responsable del scouting juventuno lo ocupó Longoria. En Turín trabajaron juntos dos años mano a mano. La dupla española se conocía de mucho tiempo y –tras varios meses empeñado– consiguió arrebatárselo al Sassuolo, donde Longo era director de ojeadores. En la Vecchia Signora, su trabajo ha estado enfocado al ámbito Sub-20, aunque su influencia trascendía más allá, veía mucho fútbol de primera división y era un apoyo fundamental. Si Ribalta era la extensión del director deportivo Fabio Paratici, Longoria el tentáculo esencial en materia de captación juvenil. «Sabía lo que podía aportar.

Controla a todos los jugadores importantes de la categoría, a los que ya son figuras y a los que tienen potencial para serlo. Su trabajo tendrá un gran valor para Marcelino y para el club a la hora de fichar jugadores jóvenes con proyección, destinados a alcanzar el máximo nivel en el Valencia, ofrecer un rendimiento, protagonizar un gran traspaso o permanecer en plantilla». La idea es que la plantilla tenga gente experta como Parejo o Garay, con elementos de gran proyección y jugadores hechos en Paterna. "La gente de la casa es parte fundamental para el Valencia", refuerza Ribalta.



Nivel Valencia y experiencia

Longoria es una supernova. Tiene 31 años (Oviedo, 1986), pero los conocimientos y la trayectoria. Con Marcelino trabajó en Recreativo y Racing. Después pasó por Atalanta, referencia imprescindible en fútbol base. Al Sassuolo llegó para reproducir el modelo de éxito bergamasco. No es un recién llegado. La diferencia con otros cazatalentos es la ambición y el atrevimiento. Viene de la Juve, multicampeón de Italia, finalista de la última Champions. Uno de sus mentores –Ribalta– trabaja con Mourinho en el Manchester United. Palabras mayores.

En un mercado cada vez más precoz, exigente y cerrado, Longoria es un plus porque conoce a los grandes talentos del futuro y del presente. Tiene la información para llegar antes y llegar mejor. No es el típico técnico que maneja los registros y la agenda del director deportivo de club de media tabla. "Es consciente de que el mercado no es el mismo para el Sassuolo que para la Juve, el embudo se va estrechando según aumenta la exigencia. Estar en la Juventus ha ampliado su red de contactos y es consciente de que para el Valencia no vale un jugador cualquiera de la liga chilena, por ejemplo. Hablamos de un Valencia y de un equipo con posición Champions".

El Valencia ha fichado un scout que ha completado su personalidad en la gran cantera de Zingonia (Atalanta) y ha puesto su granito de arena para desarrollar el ambicioso sueño provinciano de Giorgio Squinzi en Sassuolo. En Mestalla aterriza después de mamar el modelo Juve, un club célebre por presentar cracks como Dybala y Arturo Vidal, sacar a coste cero a talentazos como Kingsley Coman o Paul Pogba y firmar libres figuras contrastadas como Andrea Pirlo, Sami Khedira o Dani Alves. Así llegó Neto. Dicen que el siguiente puede ser Emre Can.

"En Valencia va a encontrar el contexto ideal para realizarse, todo funciona y todos quieren crecer. La apuesta tiene todo el sentido. Para Longoria es un paso natural; asume un puesto de máxima presión y de responsabilidad grande en un club importante. Estará en el foco, pero es un reto y un desafío que confirma su ambición y su personalidad... podía haber seguido perfectamente en la Juve", refuerza Ribalta.



Sintonía con el proyecto Lim

Ribalta está convencido de que la mezcla va a funcionar. Longoria va a completar un modelo de gestión con un punto a la inglesa, "con la figura de un entrenador fuerte y un director general fuerte también", insiste. Marcelino tendrá toda la información para decidir, Mateu ejecutará. Pocas personas, pero de máxima confianza. Longoria tiene a su favor una posición definitiva: "Conoce el sistema de juego, sabe qué quiere Marcelino para cada posición y qué jugadores encajan por sus caraterísticas, con el perfil preciso para cada posición... Hablan el mismo idioma, se conocen desde hace tiempo y se van a ayudar". Longoria va ser fundamental para acertar más en materia de fichajes y acotar el margen de error. La Doble M ha sumado otra letra. "La sintonía con Mateu también ha sido grande desde el primer día. Si Alemany no hubiera sentido que es la persona adecuada, sino hubiera visto potencial en él, no lo hubiera firmado". Ribalta no deja lugar para las dudas.



Compatible con Vicente

La llegada de Pablo Longoria ha dejado a Vicente Rodríguez en una situación comprometida. El máximo responsable en materia fichajes será el asturiano, pero eso no quiere decir que el nuevo jefe de Área no cuente con el secretario técnico. Todo dependerá de la sintonía entre ambos y el papel que quiera desempeñar Vicente. Longo ya ha demostrado en la Juve que es capaz de adaptarse y confiar en grupos de trabajo ´heredados´. Uno de sus puntos fuertes es que sabe aprovechar al máximo los recuross que le ofrece el club, tiene dotes de gestión y su modelo genera progreso y mejora; sabe delegar y confiar en otros ojeadores y los involucra. El pasado fin de semana, mientras Mateu remataba la llegada de ´Longo´, Vicente estaba en Francia siguiendo dos partidos: el Toulouse-Mónaco y el Burdeos-Niza; juventud y talento.