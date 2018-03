El día que un joven Ricardo Arias lesionó a Quini

El exfutbolista del Valencia CF, Ricardo Arias, ha asistido en representación del club a la capilla ardiente y al funeral en memoria de Enrique Castro Quini, fallecido el martes a los 68 años tras sufrir un ataque del corazón.

Arias, visiblemente afectado, fue compañero del 'Brujo' en la selección española. De camino a El Molinón recordaba más que nunca una anécdota que habla por sí sola de la bondad del asturiano. "Fue un partido en el que yo tenía solo 19 años. Él era ya un ídolo del fútbol español. En una jugada de la primera parte le hice una entrada fuerte y lo lesioné. Tuvo que salir del campo en camilla y lo cambiaron. Pero no me lo recriminó. Todo lo contrario. En el descanso entró al vestuario y vino directo a mí para tranquilizarme. Sabía que yo era joven y estaba empezando. Me dijo que no pasaba nada, que estuviera tranquilo. Yo era un chaval y ese gesto me marcó para siempre. Así era Quini. Siempre amable con todos. Siempre atento y con una sonrisa en la cara. Con razón el mundo del fútbol le tiene tanto cariño. Era bueno en el campo y fuera. Aquello nunca más me volvió a pasar con ningún otro jugador. Es una gran pérdida. Lo lamento mucho".

La última vez que se vieron y recordaron viejos tiempos en la Roja fue, curiosamente, en el funeral de otro 'crack' que marcó sus vidas: Johan Cruyff.