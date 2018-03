Marcelino se rinde a un chico de 17 años

Marcelino García Toral se mostró conforme con el punto obtenido en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, pero su primer comentario fue en memoria de Quini. "Antes de contestar las preguntas quería tener un recuerdo para una gran persona, un gran profesional que tuve la suerte de conocer y de compartir con él. Fue para mí un ídolo en la infancia y luego tuve suerte de ser compañero y amigo. Los que tuvimos la suerte de convivir con él sabemos de su valía humana. Me gustaría transmitir todo mi cariño y darle un abrazo a la familia de Quini".

¿Qué balance hace del partido?

Creo que jugamos un muy buen partido, sabíamos lo que nos iba a exigir el Athletic, nos adelantamos con una muy buena jugada y ellos tuvieron solo el penalti en el primer tiempo, creo que defendimos muy bien. El segundo tiempo comenzó con un gol de un rechace de una falta lateral, el partido se igualó, el público apretó muchísimo y se puso difícil aunque supimos tener una buena reacción. No nos dio para ganar pero estoy muy orgulloso y satisfecho a nivel competitivo de lo que ha mostrado el equipo. En muy pocos momentos tuve miedo por un resultado negativo.

Coquelin en la derecha, en la izquierda, de central... Le otorga un gran abanico de opciones tácticas.

Cuando surgió la posibilidad de incorporarlo sabíamos que teníamos que hacer todo lo posible para no dejarlo escapar. Coquelin tiene un nivel competitivo muy alto, está acostumbrado a una gran exigencia y es muy polivalente. Estamos muy satisfechos de que esté con nosotros y del rendimiento que nos está ofreciendo.

¿Han hablado en el descanso de que no les hicieran un gol pronto?

Sabíamos que los primeros minutos del segundo tiempo eran muy importantes, no fuimos capaces de sostener el resultado. No creo que haya sido en una ocasión clara pero es gol. Eso nos puso el resultado y el partido muy complicado. Sabemos que este campo es muy difícil y más viniendo un equipo como el Valencia. Fue una pena, sabíamos que a medida de que pasaran los minutos tendríamos opciones de ganar el partido.

¿Cómo ha visto a Ferran Torres?

He visto a un chico de 18 años (los cumple este jueves) jugar un gran partido.

¿Cómo ha visto al Athletic?

Yo creo que el Athletic ha hecho muy buenos partidos aquí este año, por poner un ejemplo el resultado contra el Barça 0-2 no se ajustó a lo que se vio. El Madrid empató a cero y el Atlético sufrió. Creo que este año no está teniendo fortuna de cara al gol pero sabíamos que el Athletic solo había perdido dos partidos en casa y ya han pasado por aquí los cuatro equipos de la zona alta más el Sevilla. Quizá falte regularidad pero el nivel está siendo muy alto.

¿En la pelea por la Champions este punto es bueno?

Sin ninguna duda, cada vez quedan menos jornadas. Es indudable que nos hubiera gustado sumar tres y pero estamos en una semana de tres partidos, tenemos la posibilidad de sumar siete puntos de nueve en nuestro campo. Si lo logramos sería una semana formidable.