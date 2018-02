Santi Mina se cuela entre los favoritos de Lopetegui

El delantero del Valencia CF, Santi Mina, está en los planes de futuro del seleccionador español Julen Lopetegui. Sin ir más lejos, el entrenador de la selección española absoluta estuvo el pasado domingo en Mestalla viendo en directo el partido del Valencia ante la Real Sociedad en el que el delantero gallego fue uno de los grandes protagonistas ya que marcó los dos goles que dieron la victoria al conjunto que entrena Marcelino García Toral.

El bueno momento que está atravesando Mina no pasa desapercibido para el seleccionador, y ahí están sus números. Lleva catorce goles esta temporada entre Liga y Copa del Rey, y los once que ha marcado en el torneo de la regularidad le convierten en el segundo máximo goleador español por detrás del también gallego Iago Aspas -que ha marcado 16- y empatado con Gerard Moreno que con el que hizo este martes al Real Madrid, también suma once.

Tanto es así, que algunos medios de comunicación nacionales pero que se editan en la capital como El Confidencial, ya habla de que Santi Mina y Mariano, el delantero del Olympique de Lyon, están en los planes de futuro del seleccionador, así como el centrocampista del Sevilla, Pablo Sarabia.

La presencia de Lopetegui en el estadio de Mestalla es ya casi habitual, no en vano, además de los posibles jugadores rivales, en el Valencia hay futbolistas ´seleccionables´ y más teniendo en cuenta la buena temporada que está haciendo el conjunto de Marcelino. Sin ir más lejos el compañero de Santi Mina en el ataque, Rodrigo Moreno, que ya ha sido convocado por Lopetegui para los partidos de clasificación para el Mundial que este verano se celebra en Rusia. De hecho, Rodrigo se juega el puesto de delantero con futbolistas como Álvaro Morata, del Chelsea, o Diego Costa del Atlético de Madrid, que en principio, solo en principio, parecen tener el puesto más claro. El jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, sería el hombre con quien Rodrigo, o incluso Santi Mina, se jugaría el puesto de tercer delantero en la lista de Lopetegui.

En este sentido, hay que tener en cuenta que dado el fútbol que practica la selección española heredera de Luis Aragonés que puede actuar con un falso nueve, y el nivel de centrocampistas que tiene en estos momentos el fútbol español con jugadores como Busquets, Koke, Silva, Iniesta, Isco, saúl, Fàbregas, Vitolo, Thiago o Asensio, por no olvidar a jugadores que también han ido a la absoluta recientemente como Jonathan Viera, Luis Alberto, del Lazio, o Suso del Milan, puede hacer que el seleccionador opte por llevar solo tres delanteros ya que la lista definitiva para el mundial es de 23 jugadores y tres de ellos son porteros. Lógicamente, si Lopetegui opta por citar a cuatro delanteros, Mina y Rodrigo tienen más opciones.

Pero eso en cuanto a los delanteros, pero conviene no olvidar que hay maás futbolista que podrían entrar en los planes de Lopetegui como Dani Parejo y Carlos Soler.