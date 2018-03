El Marsella quiere devolver a Abdennour al Valencia

Aymen Abdennour no entra en los planes del Marsella a medio plazo. El futuro del defensa está en el aire, pero claro por la parte del OM: la idea (hoy) es terminar con su cesión al terminar la presente campaña. El tunecino llegó al stade Vélodrome el pasado verano, prestado hasta junio con opción de prorrogarlo un año más, hasta el mismo mes de 2019. La intención es cortarlo y renunciar a esa segunda temporada. Esa es la información de Andrés Onrubia, especialista en fútbol francés de Sphera Sports. El rendimiento del futbolista está por debajo de lo esperado y está aportando muy poco.

Abdennour no cuenta para Rudi García y Andoni Zubizarreta (director deportivo) ya estaría trabajando en busca de un refuerzo para el eje de la retaguardia, cubierto por Adil Rami y el portugués Rolando. El central tunecino sólo ha participado en doce partidos, siete de Ligue 1 (496 minutos) y otros cinco repartidos entre Europa League, Copa de la Liga y Copa... Poco protagonismo y un nivel lejos de las expectativas.

El plan Rami-Aymen

Rudi García comenzó ofreciéndole un marco de confianza; incluso se habló de que fue el empeño del técnico hispano-francés el que evitó en el último momento su llegada al Zenit de San Petersburgo, pero los problemas físicos y su inconsistencia han ido matizando el plan, que era mezclarlo con Rami. El miércoles, en la Copa, tuvo otra oportunidad, ante el París-SG, con una semifinal en juego y en un encuentro de máxima rivalidad. El desenlace fue decepcionante: 3-0, dos de Di María y el último de Cavani.

El regreso de Abdennour al fútbol francés, donde funcionó a alto nivel en Toulouse y Mónaco, no ha servido para rehabilitarle. El Valencia firmó al tunecino como recambio de Otamendi, por 21,8 millones de euros, tras una gran campaña con el Mónaco en Champions, pero aquel central no ha vuelto a aparecer. La decisión desde el Vélodrome está tomada, quieren devolver a Abdennour; no cuentan con él más allá del próximo mes de junio y quieren interrumpir la posibilidad del segundo año de cesión. El central tiene contrato hasta junio de 2020 con el Valencia y su situación será una de las cuestiones que deberá resolver Mateu Alemany.

Túnez y el Mundial de Rusia

La buena noticia para el Valencia en el caso Abdennour (también para el futbolista) es que el próximo verano hay Mundial en Rusia y el central debe estar allí con Túnez. Su situación en el OM no le ayuda, aunque se mantiene como tercer central. Rudi García sólo cuenta con Rami y Rolando.