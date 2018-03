¿Fichará Marcano por el Milan?

Iván Marcano es uno de los centrales de moda en Europa y su contrato con el Oporto termina el próximo 30 de junio, cuando contará con 31 años. Tras triunfar en el conjunto luso y con la edad perfecta para firmar su último gran contrato, el defensa cántabro todavía no ha desvelado cuál será su futuro.

Según 'A Bola', el último equipo en interesarse por Marcano es el Milan, que incorporaría de esta manera hasta tres jugadores de alto nivel libres de contrato, como son Pepe Reina (Nápoles), Milan Badelj (Fiorentina) y el propio zaguero del Oporto, contrastando con los cerca de 200 millones de euros que llegaron a invertirse a comienzo de temporada por los mandatarios del conjunto italiano.

Tal y como informó SUPER el pasado mes de febrero en 'La Bufanda', el central no está en estos momentos en la agenda del Valencia para el verano próximo, si bien, sí lo estuvo el pasado mercado estival pero la operación no se cerró porque el Oporto no aceptaba las condiciones económicas que propuso el conjunto de Mestalla.