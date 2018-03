"Ganarlo todo en Mestalla nos lleva a la Champions, no hace falta ir a Oxford"

Marcelino García Toral ha sido protagonista en la mañana de hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. El técnico del Valencia CF ha analizado el bajón de jugadores como Guedes y Zaza y ha incidido en la importancia de sumar tres puntos más ante el Betis en Mestalla para acercar el objetivo de la Champions.

Esta es la rueda de prensa del entrenador asturiano:

¿Ha podido entrar con toda la plantilla, como están Garay y Andreas?

Ayer ya entrenaron con sus compañeros, llevan poco tiempo trabajando con el grupo, mañana es el último entrenamiento y valoraremos si están absolutamente disponibles. Valoraremos si desde el punto de vista competitivo están listos para poder jugar. Para mí es más difícil hacer la convocatoria.

¿Cómo valora la propuesta de Setién?

Ellos practican un fútbol atrevido, alegre y de mucho toque. Es una propuesta buena y válida. Al fútbol se puede jugar de muchas maneras, todas pueden resultar competitivas y atractivas. Cada entrenador en función de los jugadores que dispone plantea la filosofía de juego que considera más idónea. Me gusta como juega el Betis al fútbol.

¿Está igual de contento con su plantilla de lo que estaba a principio de temporada?

No estoy igual de satisfecho, lo estoy más porque después de siete meses de competición vamos cuartos clasificados a un punto del tercero. Lo que en un principio puede ser una situación pasajera se convierte en real gracias al trabajo de todos ellos. Estoy orgulloso y satisfecho de que estos jugadores nos hayan traído hasta aquí, nos mantengan en esta posición, sean competitivos, receptivos, buenos profesionales, buenas personas y con un grupo cohesionado que no da problemas. No tengo palabras más que de satisfacción.

¿Cree que ese estilo es el que mejor se acopla a su equipo?

No hay sistemas de juego o estilos que se acoplen mejor o peor a tu estilo. Jugamos ante el Athletic, que plantea juego directo, y ahora contra el Betis que plantea juego asociativo. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias que ellos nos dan desde el punto de vista defensivo. Tengamos esa iniciativa y esa frescura para atacar y sólidos y comprometidos en defensa.

Otro partido clave en Mestalla para asegurar el objetivo.

Pensamos de uno en uno. Esta semana es el tercer partido, ganarlo supone siete puntos de nueve y trece de quince. Jugamos contra un rival que está en su mejor momento de la temporada. Es indudable que necesitamos el apoyo de nuestra afición. El partido se va a hacer largo y complicado. El Barça, lo vimos ayer, tuvo dificultades para ganar en Las Palmas. Los partidos son más largos, más espesos, más competidos y es más difícil lograr la victoria. Debemos ser todos conscientes de que somos un equipo joven, que trabajamos todos juntos para conseguir una ilusión de jugar Champions que podíamos considerar casi utópica en septiembre, que es producto del buen trabajo de los futbolistas y ahora tenemos la posibilidad de sumar 53 puntos faltando 12 jornadas. Le pediría a la afición que fuera constante y paciente en el apoyo. Ganar este partido significa un gran paso para jugar la Champions. Es lo que todos deseamos. Si conservamos este ambiente favorable que tenemos en Mestallla es mucho más fácil que ocupemos una de las cuatro plazas.

Objetivo ganar todos los partidos de casa.

No cabe ninguna duda que ganar todos los partidos en Mestalla nos acerca a ser equipo Champions en Mestalla, no hay que ir a Oxford. Por eso reclamo ese apoyo de la afición. Una cosa es los nombres de los rivales que puede hacernos pensar que van a ser fácil y otra cosa es ganar los partidos. Insisto, ayer hubo un resultado que no esperábamos nadie, es difícil para todos ganar. Queremos estar al máximo nivel, si no lo estamos es más difícil ganar. Puede suceder que el rival tenga posesión del balón, que estemos espesos, pueden darse muchas circunstancias como el día de la real y llevarnos al nerviosismo generalizado y no quiero que eso suceda. Los primeros que quieren jugar bien al fútbol son los propios jugadores.

¿Le ha generado un problema Ferran Torres con su rendimiento?

Nunca supone un problema para un entrenador que un futbolista que llegue y juegue así. Si el entrenador lo pone a jugar es porque está convencido de que puede ofrecer rendimiento. Ferran demuestra rendimiento en los entrenamientos y aumenta la competitividad en el equipo. Nos otorga un beneficio, es una bendición. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene 18 años, ni antes era un desconocido ni ahora es una figura. Ferran tiene que tener una progresión constante, tener un entorno prudente, repito tener un entorno prudente, porque tiene mucho camino e ir poco a poco. Como futbolista de cantera que fui y como entrenador que ha tenido experiencias con jugadores jóvenes no todos tuvieron una evolución positiva y se confirmaron. En el Villarreal hubo algunos jugadores con 18 años que debutaron pero luego no se confirmaron.

¿Cómo valora el rendimiento de Coquelin?

Coquelin es un jugador que decidimos incorporar cuando se presentó la posibilidad porque tenía una gran experiencia internacional, acostumbrado a partidos de alto nivel, en una edad muy buena y que era polivalente. Ha demostrado lo que pensábamos en poco tiempo. Aumenta las posibilidades para el entrenador. Intentaré ser justo y elegir a los jugadores apropiados para ganar cada partido.

¿Cómo decide sentar a Santi Mina?

Creo que tengo que pensar en ganar ese partido, es lo prioritario. Tengo que pensar en otras circunstancias alrededor del equipo. El domingo se metió una paliza tremenda, de verdad. La parte ofensiva consideramos que es muy importante que tengan frescura física y mental para lograr el máximo rendimiento. Había tres partidos en una semana, he tomado esta decisión, no sé si fue acertada o no, pero con el suficiente análisis para que lo fuera., está en un gran momento, se lo ha ganado a pulso y volverá al equipo titular.

¿Percibe a nivel interno un bajón de Guedes y Zaza?

Es muy difícil pronosticar el porqué un jugador en un momento está muy dulce y en otro no tanto. Nuestra idea es aportar desde el cuerpo técnico la máxima predisposición y ayuda para que en este tramo final de la competición adquieran el máximo nivel. El hecho de que estén a un nivel óptimo posibilita las victorias, tenemos que buscarlo entre todos.