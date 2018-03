Kondogbia quiere más goles

Geoffrey Kondogbia vive feliz entre el valencianismo, dispuesto a prolongar la aventura, una vez que el Valencia CF ejecute antes de que acabe mayo la cláusula de 25 millones para quedarse en propiedad con el mediocentro de 25 años. A la sobresaliente temporada del francés apenas le quedan un par de guindas para que en junio pueda catalogar su regreso a la liga española de mejor imposible: La clasificación del equipo para la próxima Champions y la alegría de festejar un gol junto a la afición.

En cuestión de meses, el ex del Inter se ha convertido en una pieza clave para el mediocampo blanquinegro, carente en años precedentes de poderío físico y al que ofrece una multiplicidad de valores positivos: Intensidad, presencia, recorrido, amplitud, calidad, llegada y gol. Kondogbia es el centrocampista que más tantos ha marcado en acciones de juego. Los cuatro goles del medio galo, además, han tenido su peso en oro. Valieron para puntuar en el Bernabéu y San Mamés y encarrilar las victorias en el Benito Villamarín y Cornellà-El Prat.

Precisamente, ´Kondo´ convirtió su segundo tanto como valencianista al rival del próximo domingo, el Betis. En Sevilla abrió la goleada con la que el meteórico Valencia del primer tercio de la Liga arrasó el 15 de octubre a los verdiblancos (3-6). Dani Parejo lanzó un córner y el galo embistió con fuerza para cabecear a las redes de Adán. El primero de sus cuatro goles, los cuatro lejos de Mestalla. «Ha sido una casualidad marcar, por ahora, fuera de casa. Aún no he tenido la suerte de celebrar uno con nuestra afición, pero deseo que en los seis partidos que quedan en Mestalla disfrutemos de algún gol juntos. Aunque lo que más vale y me importa es ganar siempre, sin importar el nombre del goleador», confiesa a SUPER.

Pese a que no es uno de los futbolistas que más se prodiga en el disparo, Kondogbia demuestra una alta efectividad, casi siempre poniendo en apuros al portero y en tres ocasiones perforando las redes. Una desde dentro del área –batiendo a Keylor Navas en la segunda jornada– y dos más allá de la línea. En las tres ocasiones haciendo uso del interior de la zurda. Precisión por encima de fuerza. Kondogbia es todo un especialista enroscando el balón para ajustarlo al poste y alejarlo así del alcance de los porteros. Pau López y Kepa lo saben muy bien después de haberlo experimentado en sus carnes.

"Intento chutar a puerta cuando creo que estoy en una buena posición para el disparo... A veces han ido fuera o el portero ha podido pararlas", explica Kondogbia, muy feliz por la belleza del gol y, sobre todo, por poder dedicárselo a través de las cámaras a su pequeña Louisa Nicole. El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, vio un ´filón´ en la pierna izquierda del ex sevillista. El asturiano y las personas que mejor conocen a Geoffrey no dejan de animarle para que aumente sus número de disparos. Tras 26 jornadas seis hombres del equipo prueban a los porteros más que él y, únicamente, Santi Mina es más eficaz que él. Kondogbia ha realizado cuatro remates de cabeza y 16 chuts –13 con la izquierda–. De los 12 remates no bloqueados, seis encontraron portería y cuatro el gol.



En el once de la jornada

El ´16´, que regresó al equipo después de perderse por una fascitis los duelos contra Málaga y Real Sociedad, asegura sentirse "bien" de la lesión. "La temporada exige competir siempre, la Liga no permite que te relajes, por eso, todos en el Valencia intentamos dar todo partido a partido", indica. Kondogbia no nombra la Champions al ser preguntado por el objetivo: "Es ganar todos los partidos que podamos hasta final de curso... ir paso a paso y no mirar más allá del Betis". El galo vuelve en plenitud, ya que forma parte del once de la jornada: Diego López, Mario, Laguardia, Lenglet, Filipe, Kovacic, Kondogbia, Ibai, Koke, Messi y Griezmann.