´Penúltima´ parada de Neto

Neymar ha generado un terremoto en Brasil. Su lesión y las dudas en torno al estado físico de internacionales fijos como Fernandinho y Gabriel Jesus (Manchester City), Marcelo, Marquinhos (París-SG) o Miranda (Inter) han provocado que Tite haya decidido posponer la convocatoria –debía hacerse oficial hoy– para los próximos amistosos ante Rusia y Alemania. La lista definitiva con 23 futbolistas se conocerá el día 12, pero el aviso de la Confederaçao Brasileira a los clubes tiene que producirse igual. La cuestión: El Valencia CF conocerá a lo largo de esta jornada si Neto Murara tiene opciones de entrar en la selección brasileña. Tite no tiene límite ahora, puede llamar a 30 ó 35 jugadores, no tiene límite. La cita es importante porque ofrecerá luz sobre las opciones de acudir al Mundial para Neto. Si no está en la prelista... mala señal. Aunque hasta mayo nada es irreversible. Si está en la prelista, confirmará la noticia ofrecida por Globoesporte: tiene opciones en la carrera. Si está entre los elegidos para los amistosos de finales de marzo, sus opciones de éxito ganarán enteros.

La visita de Taffarel en noviembre no fue casualidad. El entrenador de porteros viajó hasta València, por orden de Tite, para evaluar a Neto en directo, medir su nivel en competición (ante el Barça) y también en los entrenamientos, en el día a día. Taffarel estuvo en la Ciudad Deportiva de Paterna y quedó encantado. Tite tiene un bloque perfilado de 15-16 futbolistas, pero hay varias posiciones abiertas para premiar momentos de forma, méritos o perfiles. El cuerpo técnico de Brasil tiene claro que sus dos porteros son Alisson Becker (Roma) y Ederson Moraes (Manchester City); con el romanista un paso por delante. El seleccionador busca un tercer portero que complemente la acción y las cualidades de los dos primeros, que sea un hombre de grupo, una pieza capaz de alimentar la competencia interna –sana– y el vestuario. Neto cumple todos los requisitos.



Punto de forma ascendente

Un penalti parado en San Mamés, una doble parada –mezcla de recursos técnicos e instinto– ante la Real Sociedad... Neto vuelve a ser determinante para el Valencia después de una fase un poco más gris. El brasileño transmite seguridad y solvencia. Taffarel ya advirtió en su paso por València que Neto tiene a su favor el rendimiento en el primer nivel europeo, su temporada con un equipo que compite por la tercera plaza en LaLiga y también su experiencia: en julio cumplirá 29 años; Alisson y Ederson tienen 25 y 24 años, respectivamente.

Los especialistas de Globoesporte consideran que Neto se la jugará con Cássio, guardameta del Corinthians con el que Tite conquistó todos los títulos posibles en Brasil y Sudamérica. Es un portero al que conoce, al que revitalizó en el Timao y con el que ha contado en las últimas convocatorias. Cássio es una opción de confianza y máxima seguridad. Neto no lo tiene precisamente fácil y en los últimos días la prensa que rodea a la Canarinha ha abierto la carrera a otros seis guardametas más que juegan en Brasil, uno es Diego Alves, titular en el Flamengo. Fábio, Jefferson, Vanderlei, Victor y Marcelo Grohe cierran el circuito de competidores. Neto tiene competencia, pero también el nivel necesario.