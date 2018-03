Valencia Mestalla - Cornellà: Merecida licencia para soñar

Aquí puedes seguir los comentarios en directo del Valencia Mestalla - Cornellà:

La previa



Partido de altos vuelos en el Antonio Puchades. El mejor Valencia Mestalla de la temporada recibe a las 17:00 de la tarde al Cornellá en su feudo. El partido se erige como una gran oportunidad para olvidar de manera casi definitiva la zona baja de la clasificación establecerse en la parte tranquila de la clasificación, y, por qué no, tratar de dar un susto a los equipos que ocupan las posiciones de privilegio.

El juego valencianista está experimentando su mejor momento desde que empezó la temporada. Desde que Miguel Grau se sentase en el banquillo de Paterna, no solamente no se ha perdido un solo partido, sino que se ha ido de menos a más en cuanto a las sensaciones. El desempeño de sus pupilos cada vez más se asemeja más a lo que pretendía su técnico: un bloque ordenado, atrevido, y, sobre todo, en el que impera el equilibrio entre defensa y ataque. La metamorfosis ha sido total.

Los de Grau, que llevan más de tres meses sin conocer la derrota y que han sumado diez de los últimos doce puntos, se han colocado por méritos propios a tan solo seis puntos del play-off de ascenso a Segunda División. Precisamente es el Cornellà el equipo que cierra dichas posiciones, el cuadro catalán está siendo el conjunto revelación de la temporada y ganarle sería dar un golpe de efecto al campeonato.

Para la cita, el técnico valenciano no podrá contar con jugadores tan capitales como Sito o Damián Petcoff, y tendrá la duda del guardameta de Gandía, Cristian Rivero. Las bajas son sensibles, pero si algo ha quedado demostrado en las últimas semanas, es que el fondo de armario del filial es amplísimo y que rinde con plenas garantías.

En cuanto al once, hay dudas en determinadas posiciones. Empezando por la portería, en caso de que el meta valenciano no llegue al partido, Ángel de la Calzada volverá a ser de la partida desde el inicio. Ya jugó en Alcoy tras superar su lesión y dejó la portería a cero, dejando muestras de que el arco está más que cubierto.



Incógnita en la medular

Además, el centro del campo presenta la incógnita de quién será el pivote defensivo titular. Tras la lesión de Petcoff, Gonzalo Villar busca socio y lo más probable es que lo encuentre en Miki Muñoz, a pesar de que Marco Valero es un perfil más específico. No obstante, el joven centrocampista de Elda no está contando con mucho protagonismo. Por último, la pareja de delanteros está siendo un elemento de rotación las últimas semanas y no hay nada seguro hasta el momento de la verdad. Aunque Jordi Sánchez y Miguel Merentiel parten con cierta ventaja, Fran Navarro aprieta para volver al once. Lo cierto es que los tres puntas están consiguiendo hacer olvidar a Rafa Mir en la punta de ataque firmando grandes actuaciones.