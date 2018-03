"Este equipo merecía acabar un partido sin encajar gol"

Marcelino, satisfecho con la victoria ante el Betis, afirma que la unión entre equipo y afición va a ser "decisiva para lograr el objetivo". Esta es la rueda de prensa completa:

Una victoria que sirve para sumar 13 puntos de los últimos 15.

La semana pasada no me gustó el equipo aunque sí la victoria, creía que lo podíamos hacer mejor. Eso no quiere decir que no esté contento con el nivel competitivo que demuestra el equipo en todos los partidos. Hoy creo que hemos hecho un partido muy completo. El rival no nos ha generado casi ocasiones de gol. Tampoco menos que otros equipos que nos hicieron gol. Hoy el rival no tuvo una efectividad muy alta como en otras veces nos sucede. El equipo merecía al final del partido no encajar y estamos muy satisfechos por el partido y por la trayectoria a nivel general. Situaciones de enfado y de cabreo todos las tenemos, es porque somos exigentes.

¿Cómo está Santi Mina?

Santi tiene una molestia en la parte de atrás que viene arrastrando toda la semana. Mañana o pasado le harán las pruebas para hacer un diagnóstico preciso.

¿Esperaba la victoria del Sevilla?

Tenemos que estar atentos a lo que nosotros hacemos, en ningún caso a estas alturas cuando quedan tantos partidos tenemos que estar pendientes de otros resultados. Jugamos en nuestro campo, sabemos que ganar aquí todo lo que queda nos va a acercar a una ilusión que todos mantenemos. Estamos orgullosos de poder luchar por ello. Todos los queremos, ver esta unión entre equipo y afición va a ser muy importante, yo diría que decisivo para lograrlo y estamos satisfechos por ello. Sabíamos que era normal que ganara el Sevilla.

¿Por qué el Valencia se queja tan poco al árbitro?

Venimos manteniendo una misma idea. Cuando nos meten un gol o el árbitro pita algo que no es no nos quejamos. Hoy hubo un gol que pudo ser pero me pareció que hubo contacto con Neto en el área pequeña. Poner en duda la victoria del Valencia no se ajusta a la realidad.

¿Cómo valora haber dejado la portería a cero?

Es importante mantener la puerta a cero porque los jugadores ven compensado el rendimiento defensivo que ofrecen en el campo. No es algo diferente cómo hemos defendido hoy a cómo lo hemos hecho en otros partidos. En la primera parte de la temporada concedíamos más ocasiones pero no teníamos la suerte o el acierto para no confirmar ese trabajo con portería a cero. El dato de hoy confirma la estabilidad que tenía el equipo.

¿Cómo valora el papel de los delanteros?

Es lo que tiene jugar con dos por entro. Si jugáramos con uno no llevarían 30 goles entre los 3. Me satisface que Rodrigo se haya encontrado con el gol y también Zaza.

Sobre la muerte de Quini.

Para mí se ha ido algo muy cercano. Fue un ídolo de la infancia, un compañero y amigo después, ha sido duro e inesperado. Tuvo éxitos deportivos, profesionales, pero superó muchos problemas. Recordamos un secuestro, la muerte de un hermano muy joven, una durísima enfermedad que había vencido... Y se nos va de una forma inesperada. Tuve la grandísima suerte de ser amigo de una extraordinaria persona.

¿Qué ha pasado con Eder Sarabia?

Respeto las opiniones de cada compañero y por supuesto las de Setién y Sarabia. No soy consciente de lo que ha podido pasar. Coincidimos en el Villarreal, nos dimos un abrazo y yo ya entré al vestuario.

El Valencia ha aumentado la renta con el que tiene por delante y el que tiene detrás. ¿Mira al Madrid o la distancia con el Sevilla?

Tenemos que mirar arriba siempre, es la forma de conservar el puesto que tienes.

¿Cree que con lo que queda el partido del Pizjuán puede ser clave para la Champions?

Si ganamos quedarían diez y tendríamos cuatro de ventaja. No sería definitivo pero nos pondría en una situación óptima. Si empatáramos nos colocaría en una buena situación y si perdemos tendríamos casi dos partidos por delante. Vamos con la intención de ganar y sabemos que es muy difícil. Demostraremos ilusión, ambición y esperemos que también acierto.

¿Cómo valora el rendimiento de Kondogbia? ¿Desde cuando tiene molestias?

Llevaba mucho tiempo jugando con molestias. Ha parado porque era lo prudente y aconsejable una vez se acabó jugar cada tres días. Esas molestias van disminuyendo aunque sigue jugando con ellas.

El gesto de Zaza.

No sé qué gesto ha hecho. Para él es bueno meter gol y para el equipo también. Esperemos que siga con esta racha y meta goles, nos pone muy contentos.

¿Cómo ha trabajado el aspecto mental del equipo?

No hemos modificado nada pero hay un dato que cambia el trayecto del partido. En los dos últimos partidos habíamos encajado al principio del segundo tiepmo y en este hemos marcado el segundo. La diferencia es abismal. Hacía mucho que no jugábamos con un resultado favorable de dos goles de diferencia. Eso nos otorga mucha confianza. El equipo ha competido siempre. A veces exigimos demasiado. Es imposible mantener la dinámica de resultados toda la temporada. Hemos tenido lesiones y hemos competido cada tres días. No es lo mismo jugar cansado que limpio de mente y de piernas. Estamos en una buena situación y vamos a empezar a pensar en el Sevilla.

¿Ha podido hablar con Pablo Longoria ya?

Ayer hablamos, estuvo en el entrenamiento y después charlamos. Nos pondremos a trabajar todos en la misma dirección para intentar hacer un Valencia mejor la próxima temporada.

¿Parejo necesita descanso?

Tenemos tres centrocampistas de un altísimo nivel, con características diferentes. Tenemos otras opciones también. Maksimovic, Soler... Es una de las posiciones que mejor tenemos cubiertas.