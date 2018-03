"Nos faltaba un pelín de suerte para no encajar goles"

Neto volvió a cuajar un buen partido con el Valencia, esta vez contra el Betis. El guardameta brasileño consiguió, por fin, dejar su meta invicta después de 14 encuentros. Esta es la rueda de prensa ofrecida tras el partido:

Por fin portería a cero catorce partidos después.

Sí, nos alegra mucho, lo merecíamos desde hacía varios partidos, nos faltaba un pelín de suerte para no encajar.

Victoria muy importante.

Nosotros no miramos atrás, no tenemos que preocuparnos por lo que hacen otros equipos. Desde principio de temporada nos estamos sacrificando, estamos muy concentrados yeso nos hace estar ahí arriba. Solo así conseguiremos hacer lo que queremos.

Un Valencia parecido a la primera vuelta.

Hoy hemos hecho de verdad un gran partido, un partido de una intensidad muy alta. Tenemos que entender que la liga es muy larga, llegarán momentos de dificultad y tenemos que mantener el equilibrio, eso nos dará la tranquilidad para afrontar lo que va a pasar. somos un equipo hecho hace siete meses y estamos haciendo algo muy importante. Estamos trabajando mucho para igualar lo que hacen equipo que están hechos hace cuatro o cinco años.

Sobre la muerte de Astori, de la Fiorentina.

La verdad es que me ha dejado sin palabras lo que ha pasado. Creo que es algo muy triste, no hay mucho que decir. Lo siento mucho porque es una cosa que nos puede pasar a todos, nos hace pensar y reflexionar lo que es la vida. No es fácil para los excompañeros... Mucha fuerza para la familia y el equipo.

¿Cómo era Astori?

Yo lo conocía poco, llegó después de que me fuera. Era un gran profesional, todos se quedan impresionados de que alguien que está hasta las once y media de la noche jugando con los compañeros y hoy lo encuentran muerto... Es muy difícil.