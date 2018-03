Un heróico Valencia Mestalla remonta con diez jugadores

Heroico, titánico, increíble. El Valencia Mestalla sacó un punto de oro sobreponiéndose a todos los mazazos a que le dio el partido. Con un hombre menos más de 45 minutos y tras haber estado hasta dos goles por debajo en el marcador, los de Miguel Grau tiraron de épica y garra para alargar su racha imbatidos. César Morgado e Iván Márquez, por partida doble, fueron los artífices de los goles. El defensa andaluz retrató a la perfección el espíritu de un equipo que no quiere perder coba con los de arriba.

El once no iba a mostrar ninguna sorpresa, Miki Muñoz entraba para sustituir al lesionado Damián Petcoff y finalmente Cristian Rivero sí llegaba al partido tras superar las molestias que le apartaron del equipo la pasada semana.El Valencia Mestalla saldría al campo con la intención de tener la pelota para buscar la meta rival. Los blanquinegros lo intentaban con buenas combinaciones entre Jordi Sánchez y Álex Blanco, no obstante, el cuadro visitante salía con mucha claridad a la contra tras robar. En una de estas rápidas salidas se daría el primer gol de la tarde, Mujica culminaba una gran contra para poner a su equipo por delante. El golpe no tumbaría, ni mucho menos, la vocación ofensiva del filial. Los de Grau meterían incluso una marcha más en busca de conseguir el gol de la igualada. No obstante, el balón se resistía a entrar. En esta dinámica de juego, Miguel Merentiel iba a enviar el balón a la madera con un cabezazo a la media hora de juego. El Cornellà, por su parte, se mostraba perfectamente armado atrás y buscando atacar los espacios.



Faltaban diez minutos para el descanso y Jordi iba a disponer de una ocasión manifiesta de gol. Tras robar el balón al central encararía el área con dos opciones de pase, pero elegiría muy mal, tirando por la borda una opción clarísima. No iban a tardar ni un solo minuto en penalizar el error los visitantes y Mújica marcaba el segundo gol del partido. El castigo estaba siendo excesivo para la propuesta de ambos equipos. Segundo golpe para un muy superior Mestalla, que se volvería a levantar y en este caso de manera tangible, efectiva.

Así está la clasificación del Grupo III de Segunda División B.

Iván Márquez recortaba distancias con un gol a la salida de un córner sacado por Álex Blanco. Sin tiempo para respirar, el choque daría otro giro dramático. Álvaro Pérez vería la roja en una jugada enmarañada dentro del área. Con un equipo que trataba de remar más con el corazón que con la cabeza se llegaba al final de la primera parte. Un buen Mestalla se iba al vestuario castigado por la mala fortuna y una roja directa a su mejor defensor.



En su vuelta al terreno de juego, los valencianistas saldrían con la valentía propia del que no tiene nada que perder. Los de Grau buscaban el arco rival, pero las limitaciones producidas por la inferioridad numérica se acentuaban, sobre todo, en los intentos de combinar por dentro. El esfuerzo estaba siendo titánico, pero la capacidad para replegar defensivamente era muy reducida a causa del cansancio y lo roto que se quedaba el equipo al sumar centrocampistas al ataque. El Cornellà interpretaría a la perfección esta circunstancia y aumentaba la brecha en el marcador por mediación de Leon. Los catalanes aprovechaban todas sus opciones y al Mestalla le costaba horrores hacer mella en la zaga rival.

Pese a los constantes reveses recibidos, el filial no perdía la fe en sus posibilidades. Miguel Grau pasaba a defensa de tres metiendo a Kangin Lee y Fran Navarro por Centelles y Miki Muñoz. El empuje se hacía cada vez más intenso y, tras un gran centro de Fran Villalba, César Morgado recortaba distancias.

El Puchades se lo creía. El partido agonizaba y el Mestalla atacaba con mucho pundonor, pero escasas energías. A falta de dos minutos para la conclusión, el equipo rozaba la gesta con el remate al travesaño de Fran Navarro. La jugada sería el preludio de la consumación del milagro. Iván Márquez anotaba desde la frontal su segundo tanto y hacia estallar de júbilo a la parroquia valencianista. El público despedía al equipo con una sonora y merecida ovación.

FICHA TÉCNICA

VCF Mestalla: Cristian Rivero, Aitor Buñuel, Álvaro Pérez, Iván Márquez, Álex Centelles (Fran Navarro, m. 76), Miki Muñoz (Kangin Lee, m. 76), Gonzalo Villar, Fran Villalba, Miguel Merentiel (César Morgado, m. 45), Álex Blanco y Jordi Sánchez.

UE Cornellà: Craviotto, Joan Oriol, Valentín, Edgar, Borja (Maureta, m. 18), Fall, Xemi, Mújica, León (Pep Caballé, m. 69), Marc Caballé y Fito (Cortés, m. 79).

Goles: 0-1 Mújica, m. 9; 0-2 Mújica, m. 37; 1-2 Iván Márquez, m. 40; 1-3 León, m. 63; 2-3 Morgado, m. 80; 3-3 Iván Márquez, m. 90.

Árbitro: Montero de Lerma (Col. Castellano-Manchego) ta Amonestó a Centelles del Mestalla y a Xemi, Fito, Joan Oriol y Fall del Cornellà. tR Expulsó a Álvaro Pérez con tarjeta roja directa en el 43´.

Estadio; Antonio Puchades, ante 800 espectadores.