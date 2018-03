Zaza: "Últimamente he jugado muy poco y si no juego no puedo marcar"

Diecisiete partidos después, Simone Zaza ha vuelto a marcar. Han pasado casi tres meses de la última vez que vio portería pero el italiano ha demostrado este domingo ante el Betis que nunca se fue. El '9', que ha salido por Santi Mina, que se ha retirado por lesión, ha anotado su gol número 11 en lo que va de Liga y ha compartido sus sensaciones en BeIN Sports. Estas son sus declaraciones.



Un partido muy diferente al de la primera vuelta.

Sí, ahora sumar puntos es muy importante, además en casa tenemos que ganar todos los partidos que podamos. Estamos muy contentos con los tres puntos.



Hacía tres meses que no marcaba.

Sí. La verdad es que en los últimos dos meses en Liga he jugado muy poco. Si no juego no puedo marcar. Estoy contento con el gol y por el equipo porque este equipo merece estar en esta posición en la tabla. Estoy contento a nivel personal pero más al nivel de equipo. Me llevo muy bien con Valencia.





Me gusta. Nada más.Sí, es muy importante ganar. Ahora en la vuelta de la Liga es más difícil ganar partidos como dice el míster.