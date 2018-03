Bartra pide el VAR para el gol anulado y se olvida de las entradas de Barragán

Marca Bartra, futbolista del Betis, se quejó amargamente del gol que le anularon en el partido que el conjunto sevillano perdió en Mestalla ante el Valencia CF. El gol anulado se produce en el minuto 76 del encuentro con el marcador 2-0 favorable al conjunto de Mestalla.

El central catalán ya avisaba en declaraciones a BeinSport después del partido que no le había parecido falta y decía: "Tengo que verlo, pero creo que era gol, no sé qué ha pitado, peligro quizás. Si ha pitado falta, era fuera del área pequeña, no había ninguna falta. Ese gol nos habría metido en el partido. Sí que es verdad que el Valencia ha estado muy bien, hay que felicitarlo".

Después de las palabras en zona mixta, Bartra hizo más declaraciones en su cuenta de Twitter y dijo esto: "Lo he visto 20 veces y me parece un gol válido por todos lados. Con el VAR en Alemania estábamos todos más tranquilos porque ayuda mucho más a los árbitros. Son jugadas muy rápidas que cuesta mucho decidir", a pesar de que en las imágenes se aprecia como el delantero del Betis, Loren, deja la pierna para que impacte con el portero del Valencia, y eso, dentro del área del portero es falta, por leve que sea el contacto.

En cambio, el central del Betis no pide el VAR para las duras entradas de su compañero Antonio Barragán sobre Gayà, una de las cuales fue en el área de Adán y por tanto el colegiado Hernández Hernández debió señalar penalti.