Cuatro valencianistas en la prelista de Lopetegui

El Valencia CF ha recibido una notificación por escrito de la Real Federación Española de Fútbol con los cuatro futbolistas que están en la pre-lista de Julen Lopetegui. Los cuatro jugadores convocados por el seleccionador son Dani Parejo, Rodrigo Moreno, José Luis Gayà y Martín Montoya. Todos ellos tiene opciones de entrar en la lista definitiva que el seleccionador nacional hará oficial el próximo 16 de marzo. Es una convocatoria muy importante porque los internacionales se empiezan a jugar de verdad sus opciones de disputar el Mundial de Rusia. España juga dos amistosos con carácter casi de oficiales: el Alemania-España del 23 de marzo en Düsseldorf y el España-Argentina del 27 de marzo en Madrid.

Rodrigo es el futbolista que tiene más opciones de entrar porque ha sido fijo en las últimas citaciones. Sin embargo, no hay que descartar a Parejo. El capitán atravisa el mejor momento de su carrera deportiva y merece una oportunidad. Gayà y Montoya están de nuevo a un nivel muy alto y son de la confianza del seleccionador. Siempre los tiene en cuenta. No está Santi Mina a pesar de sus goles y tampoco un Carlos Soler que consiguió hacerse un hueco en la última. Su sitio, de momento, está en la Sub' 21 donde es un capo.