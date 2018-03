Así fue el homenaje de David Villa a Quini

David Villa rindió un pequeño homenaje a Enique Castro Quini, fallecido la pasada semana, antes de inicio del partido de los New York City de la Mayor League Soccer. El asturiano lució al saltar al terreno de juego su camiseta al revés para que se viera el mensaje que llevaba a su espalda: Siempre Quini. Durante el partido jugó también con esa camiseta. Tras el encuentro, el exjugador del Valencia CF, lanzó también un mensaje en las redes sociales.



Este fue su mensaje:

No ha sido la mejor semana para mí pero como me enseñaste desde que tenía 18 años,en ésto no hay excusas, sólo vale dar todo y así he hecho amigo.Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje!!! Gracias por todo brujo.Te quiero.DEP #SiempreQuini pic.twitter.com/TKbIzM1Hgu — David Villa (@Guaje7Villa) 5 de marzo de 2018

"No ha sido la mejor semana para mí pero como me enseñaste desde que tenía 18 años,en ésto no hay excusas, sólo vale dar todo y así he hecho amigo.Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje!!! Gracias por todo brujo.Te quiero.DEP", fue el ídolo de muchos sportinguistas, entre ellos el actual entrenador del Marcelino García Toral y el delantero del. Al conocerse la noticia de la inesperada muerte de Quini, Villa ya le escribió una emotiva carta.