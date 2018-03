El ´zasca´ de Simone Zaza a Juanma Castaño

El italiano Simone Zaza fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Valencia en Mestalla ante el Betis porque volvió a marcar un gol después de mucho tiempo, y también por el gesto que hizo cuando lo celebraba. Esto provocó que fuera uno de los futbolistas más cotizados por las emisoras de radio una vez finalizado el encuentro, y, dado su carácter, Zaza también fue protagonista en las ondas.

Sucedió en el programa El Partidazo de Cope que presenta el periodista Juanma Castaño. Zaza había participado ya en algunas emisoras en directo cuando el periodista Hugo Ballester pedía paso desde Mestalla porque ya podía entrevistar al italiano. Y Ballester dijo: "Buenas noches Juanma, ya estoy con el protagonista de la noche, nos ha costado un poquito porque el gabinete de prensa del Valencia tenía otras preferencias, pero ya te está escuchando en directo Simone Zaza".

Entonces Juanma Castaño le dice en clave de humor a Zaza: "Simone, pero tú estabas como loco por hablar conmigo, ¿no?", y fue en ese instante cuando apareció el carácter de Zaza con una respuesta atípica, que se supone en clave de humor: "¿Por hablar contigo? No, la verdad es que me está esperando mi madre en casa que me ha hecho pasta".



Esta fue la conversación entre Juanma Castaño y Simone Zaza:

Juanma Castaño: Simone, pero tú estabas como loco por hablar conmigo, ¿no?

Zaza: ¿Por hablar contigo? No, la verdad es que me está esperando mi madre en casa que me ha hecho pasta

Juanma Castaño: ¿Cenas pasta también?

Zaza: Sí, sí, claro.

Juanma Castaño: Pero si dicen que por la noche la pasta engorda, que hay que comerla de día que por la noche se genera mucha grasa en el cuerpo

Zaza: No, no es verdad.

Juanma Castaño : Tú tienes un cuerpazo, si comes pasta por la noche yo voy a empezar a comer lo que tú comas. ¿Qué tal estás? ¿Estás contento?

Zaza: Sí, sí, estoy contento, por la victoria del equipo y por el gol.

Juanma Castaño: ¿Por qué te ha costado tanto jugar en los últimos tiempos?

Zaza: Ehhhh, no sé, algo he hecho mal porque si jugaba de titular y después no juego con la misma regularidad seguro que he hecho algo malo yo, pero yo sigo, independientemente del gol ante el Betis, sigo entrenando como lo estoy haciendo, que creo que es mejor que antes. Somos uno más ahora en la delantera y el míster tiene que tomar sus decisiones.

Juanma Castaño: Escuchar a un jugador decir que a lo mejor has hecho algo mal es histórico, todo el mundo se queja.

Zaza: Yo creo que el míster no está loco. Seguramente en su opinión yo he hecho algo mal porque sino seguiría jugando todos los partidos. Yo quiero solo entrenar y jugar, no enfadarme, lo que tenga que jugar, jugaré.

Juanma Castaño: ¿Gesto en la celebración, te has arrepentido?

Zaza: Cuando me ha preguntado la periodista después del partido no quería decir que es una cosa que tengo con mi padre pero luego cuando me han preguntado más, y pensar la gente que podía ser algo malo, he decidido decir la verdad. Es una broma que llevo mucho tiempo con mi padre porque me decía que no metía goles y le he hecho esto en broma para decirle: cállate.

Juanma Castaño: No tiene ningun problema Zaza en Valencia ¿yo?

Zaza: No. Yo aquí estoy muy bien y mi familia también