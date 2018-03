Ultras del PSG intentan fastidiar el sueño a los jugadores del Real Madrid

Está por ver qué pasara esta noche en el estadio del Parque los Príncipes de París entre el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 201/2018 entre el París Saint Germain y el Real Madrid, pero los ultras del conjunto galo hace tiempo que están jugando su partido particular.



A las imágenes de la llegada del PSG al hotel de concentración con cánticos contra el Real Madrid, que aunque sancionables o criticables, lo cierto es que habituales en el mundo del fútbol, se ha pasado a una práctica algo más peligrosa.



At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. ?????? pic.twitter.com/CHxKycVQac