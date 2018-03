Y el Valencia CF está enamorado de Kondogbia

«El Inter de Milán está enamorado de Cancelo», se podía leer este martes en el periódico italiano Tuttosport, que añade además la información de que el club italiano quiere hacer efectiva la opción de compra que tiene a su favor antes de que sea demasiado tarde y por ello en estos momentos está viendo la manera de encontrar el dinero para «canjearlo» antes del mes de junio. Sería, cómo no, desprendiéndose de algún futbolista, porque cuentan con el ingreso procedente de la venta de Kondogbia.

En este sentido, de la misma manera que asegura Tuttosport sobre Cancelo, se puede asegurar que el Valencia CF está enamorado de Geoffrey Kondogbia. No hay más que ver sus números en el equipo, es titular indiscutible y un pilar importantísimo para Marcelino. No hay dudas. Nunca las hubo. En ese sentido se manifestó también Mateu Alemany el pasado mes de febrero cuando se le preguntó si está claro que el club ejecutará la compra. Esta fue su respuesta: «Tenemos hasta el 31 de mayo, he estado revisando los documentos... Está todo pactado con el jugador e Inter. Antes de esa fecha tomaremos la decisión. Estamos muy contentos con el rendimiento del jugador». ´Blanco´ y en botella.

En Italia son muchos los medios que comienzan ya a dar por hecho que el Inter ha tomado la decisión de quedarse con el portugués del Valencia CF, noticia que avanzaba SUPER días atrás y sobre la que empiezan a cuadrar ya todas las variables posibles. El Inter está convencido de que es una buena operación, el futbolista ha empezado a jugar como lateral derecho y, después de pasar una etapa de muchas dudas, está más convencido de que lo mejor para él será continuar en Milán tras este año de aclimatación al fútbol italiano que no ha sido fácil, como no lo es para muchísimos jugadores que llegan al Calcio. Este es un punto clave porque en toda operación de este tipo la voluntad del jugador es lo que al final permite que se haga o no, y en este caso Cancelo no va a ser un problema o al menos eso es lo que se puede decir a día de hoy.



Se trata de una noticia que va a ser muy celebrada en el Valencia CF no porque en el club no aprecien a Joao Cancelo, sino porque el club necesita ese ingreso y, como dijo el director general Mateu Alemany, la de Cancelo y la de Kondogbia son «operaciones cruzadas». Aquí es donde viene la parte más interesante. El Inter de Milán tiene una opción de compra a su favor sobre Cancelo de 35 millones de euros, y a su vez, el Valencia CF tiene una opción de compra a su favor de 25 millones de euros para quedarse con el centrocampista francés, que está cedido en el conjunto valencianista por el Inter de Milan.