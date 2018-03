El Valencia CF dice NO a Vietto

"Según las pruebas médicas practicadas ayer martes, el futbolista presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución en los próximos días". Este es el parte médico oficial del Valencia CF sobre la lesión que padece Santi Mina, un contratiempo importante porque estaba en una forma magnífica y haciendo goles, que es lo que reclama Marcelino, recuperar la efectividad. El delantero gallego se retiraba en el minuto 37 del partido que el pasado domingo el conjunto de Mestalla ganó en su estadio ante el Betis y lo que está claro es que no está para Sevilla y seguramente algún partido más.

No tiene por tanto una rotura muscular que revista gravedad pero los diez días de baja no se los quita nadie, salvo milagro, por lo tanto podrá regresar al equipo el domingo 1 de abril, día en que el conjunto de Marcelino juega en Butarque a falta de confirmación oficial de la hora y el día del choque. Sus dos partidos de baja serán tres semanas sin jugar porque hay además una pausa en La Liga por compromisos de selecciones, es decir, se perderá los partidos de este domingo en Sevilla y el del sábado 17 en Mestalla ante el Alavés, y el sábado 24 y domingo 25 de marzo no hay Liga.

Marcelino tiene al recuperado Zaza, a Rodrigo y también a Luciano Vietto. En la práctica, en estos partidos el argentino tendrá la última oportunidad para demostrar que puede adaptarse a este equipo y que los técnicos valoren si puede tener cabida en el futuro, porque se puede afirmar que si el Valencia CF tuviera que decidir hoy miércoles 7 de marzo si ejecuta o no la opción de compra que tiene sobre Vietto, la respuesta sería negativa. Al respecto, ahí están sus números y su rendimiento en relación con la cifra que tendrá que asumir el club para quedarse con él: 14 millones de euros que cobraría el Atlético de Madrid.







Es más, en el cuerpo técnico del Valencia CF hay hasta cierto disgusto con el futbolista y con su última actuación, que fue la semana pasada en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, un partido en el que más allá del resultado y de lo vistoso del juego, el equipo de Marcelino compitió y no se echó para atrás ante un rival que puso mucho empuje y que hizo el mejor partido de la temporada en su estadio. Pero Vietto se salió de esa ecuación.



Arma de doble filo

La lesión de Santi Mina, como decimos, puede suponer un revulsivo para el argentino, Marcelino tendrá que darle minutos para dar descanso a Rodrigo y Zaza y ahí se la juega el delantero. Aunq ue, al menos por la información que tiene SUPER, no va a ser fácil que Vietto cambie la opinión incluso con buenas actuaciones y goles ante Sevilla y Alavés. Queda el beneficio de la duda y el jugador tiene su derecho a voncencer al míster, aunque todo apunta a que el club de cara al próximo verano el club buscaría otro perfil de futbolista. Hasta ahora, eso está claro, su rendimiento y aportaci´pon no ha estado a la altura esperada y eso que oportunidades ha tenido y no pocas.

Por otra parte, la lesión de Santi Mina es un arma de doble filo para Vietto, porque si en estos dos encuentros el entrenador del Valencia no le da ni una sola oportunidad, quedará claro que el futuro de Luciano Vietto no pasa por Mestalla, ya que desde el punto de vista futbolístico, él es el único delantero con el que refrescar a Zaza o a Rodrigo. Cierto que Marcelino tiene a su alcance la posibilidad de poner a Guedes en punta y a Coquelin, Ferran o incluso Pereira en la banda, pero esto no sería más que la confirmación de que a día de hoy el Valencia CF no está por la labor de pagar clos 14 millones para quedarse con el delantero argentino en propiedad.