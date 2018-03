Dani Parejo, capitán del Valencia CF, en SUPER

"Dijo que no habíamos merecido en el cómputo general la victoria y que. Es verdad que el equipo no estuvo bien pero en los momentos difíciles supo defender esa ventaja y al final todos los domingos no juegas como quieres".

Es una de las revelaciones que deja el capitán del Valencia CF Dani Parejo en la extensa entrevista que publica este jueves la edición impresa de SUPER. Siete años después de su llegada, ha aprendido a vivir en el foco. Es feliz y se siente fuerte... Tanto, como para pedirle al club que bajara los precios de las entradas para la semifinal de la Copa con el Barça.

Admite que se pudiera dudar de él por la falta de regularidad pero con Marcelino ha adoptado la bandera de la exigencia para dar «la vuelta a la tortilla». Consagrado como una pieza central de un Valencia de aire europeo, no pierde la esperanza de ir al Mundial con la selección.