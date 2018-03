Marcelino: "No firmo un empate ante el Sevilla"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha analizado el partido de este sábado en el Sánchez Pizjuán. El técnico asegura que no firman un empate ante el Sevilla en la 'final' por la Champions y que afrontan el encueentro con "ilusión" y con el objetivo de "ganar".

El técnico analizó también el estado físico de José Luis Gayà, Andreas Pereira y Ezequiel Garay, así como las novedades en la convocatoria para el partido de este sábado.



Rueda de prensa completa de Marcelino

¿Cómo están Garay, Andreas y Gayà?

Garay y Andreas están absolutamente recuperados, Gayà tuvo un problema muscular y necesitamos un día más para hacer una valoración exacta y ver el riesgo que corremos si juega y sus propias sensaciones, no es grave, pero desde el proceso que tuvo hasta el partido hay un espacio corto de tiempo y valoraremos.

¿Firmas el empate?

No, firmamos ganar, es la ilusión con la que afrontamos los partidos y es el objetivo, antes de empezar da igual el rival, siempre queremos ganar, nuestro objetivo mañana es ganar.

Partido especial por la rivalidad con el Sevilla. Usted tuvo algún episodio desafortunado con el Pizjuán.

Yo voy a Sevilla muy gustosamente, hay una rivalidad grande que es beneficiosa, no sé decirte, al no estar aquí cuáles son esas circunstancias de las que me hablas, pero nada de eso tiene que influirnos, lo vamos a afrontar con el único ánimo de ganar, no lo hacemos desde 2004 y sería bonito hacerlo. En cuento a mi caso, yo estuve allí muy bien, pero los resultados no salieron cómo esperábamos, no funcionaron luego hasta que se produjo una revolución en la plantilla, me trataron muy bien, guardo un grato recuerdo. Hubo un episodio posterior con la afición, pero yo estaba en una época complicada de mi vida, pero son cosas que pasan, por mí está olvidado, vamos a competir al máximo con el objetivo de ganar.

La plantilla del Sevilla se comió una pseudopaella. ¿Van a hacer que se les indigeste?

Espero que hayan tenido buen provecho.

¿Le gusta la paella?

Me gusta mucho, más la de València que la de Sevilla.

¿Si el resultado fuera empate sería buen resultado?

Sería una buena distancia y dependiendo del partido podríamos valorar si fue bueno porque el rival nos superó o malo porque lo superamos nosotros, pero nuestra idea es ganar, queremos competir al máximo nivel , jugamos contra un equipo Champions y nosotros queremos serlo también, el partido es bonito, ilusionante y queremos ganarlo, luego es difícil porque en su campo son un equipo difícil, tiene mayor experiencia, pero con ilusión podemos compensar todo eso.

¿Le motiva pasar al Real Madrid?

Hay que mirar siempre al de arriba, el Madrid tiene necesidad de puntos y ha elevado el nivel, tenemos que ir partido a partido, nuestra forma de hacerlo es seguir pelando por la tercera plaza y para eso hay que ganar en Sevilla.

¿Perjudica al Sevilla el partido contra el United?

Creo que no le afectará, porque saben lo que se juegan en este partido, se juegan muchísimo para tener un porcentaje mayor o menor de opciones de ser cuarto, fijarán toda su atención en lo inmediato, espero dificultad, con buenos futbolistas que se asocian bien en ataque y con velocidad y precisión arriba, estarán empujados por su público, es un rival difícil. Sabemos de nuestra capacidad y es imposible ganar allí sin competir al máximo los 90 minutos, lo vamos a intentar y seguro que lo vamos a lograr.

Vuelve Vietto a Sevilla. ¿Este partido es bueno para él? Han salido informaciones sobre su futuro, ¿Se lo quedaría?

Para mí es muy difícil saber si por el hecho de jugar allí es mejor o peor para él, no tengo base suficientes para hacer esa afirmación. Sí te diré que no tenemos decisión tomada con ningún jugador de la plantilla para la próxima temporada, queda un cuarto de competición y hay que ver cómo llegan y cuál es su adaptación y luego valorar, hay que saber dónde vamos a competir y a partir de ahí, tomar decisiones. Cualquier información de que está decidido es atrevido y no atiende a la realidad.

Zaza hacía autocrítica esta semana, ¿tiene buenas sensaciones para recuperarlo?

En este tipo de temas yo soy más pausado en el análisis. Siempre tengo presente que es muy difícil que un futbolista mantenga el mismo nivel de rendimiento toda la temporada y eso se acentúa más en los puestos de ataque, depende de la alegría, del acierto, en otras posiciones compensa más el trabajo, en los delanteros menos. Pero nosotros hacemos valoraciones más allá de los goles, estamos satisfechos con todos ellos, entre los tres llevan 33 goles, son números satisfactorios y entre todos está el intentar propiciarles una situación ventajosa para que ellos logren el máximo rendimiento. Ni en su momento me preocupó que no estuvieses al mismo nivel y ahora ojalá que sean capaces de repetir actuaciones como la del fin de semana pasado.

¿Va a seguir jugando la pareja Murillo-Paulista que dejó la portería a cero o puede entrar Garay?

Hemos dejado la portería a cero porque los futbolistas se lo habían merecido mucho antes, porque el rival nos tiraba muy poco, el otro día no acertó. El trabajo de atque y defensa es una labor colectiva, no solo de fulanito o menganito, estamos satisfechos con ellos y Garay es otro gran futbolista. Tomaremos una decisión en cuanto a qué decisión es la más oportuna para Garay.

¿Espera partidos parecidos a los de Bilbao o al del Sevilla de la primera vuelta?

En cuanto a lo que nos va exigir sí, el Sevilla utilizará más la combinación, el contragolpe y juego rápido, el Athletic era más de segundas jugadas, el contexto espero algo diferente, pero la dificultad similar. Será diferente al de la primera vuelta, jugamos en el Pizjuán y por aquel entonces el entrenador del Sevilla era otro y los conceptos de juego eran diferentes.