Portugal busca en el Valencia CF un ´JASP´ para el centro de la defensa

En el fútbol, como en la vida, muchas oportunidades llegan por estar en el sitio justo en el momento indicado. Durante la semana se han dado a conocer los futbolistas preseleccionados para la próxima tanda de partidos internacionales y Rúben Vezo está avisado. Su presencia en los planes de la selección portuguesa ha sorprendido. Si bien, el contexto le puede brindar una valiosa oportunidad. Portugal tiene lesionados y a Fernando Santos no le sobran los centrales instalados en el primer nivel. Al contrario que en la mayoría de posiciones, el seleccionador luso tiene problemas para reciclar su línea más envejecida. Rúben Vezo tiene a su favor los 20 partidos que ha jugado con el Valencia esta temporada, su versatilidad –el jueves volvió a probar como alternativa a Montoya en el lateral– y su rendimiento (correcto) dentro de un equipo que compite en zona Champions en LaLiga.

Portugal jugará amistosos ante Egipto y Holanda (23 y 26 de marzo) en Suiza. Para esta convocatoria son baja Pepe –difícil por problemas físicos– y Ricardo Ferreira (Braga), presente en la lista de noviembre, pero lesionado de gravedad. Lo normal es que repita Neto, que alterna titularidad y suplencia en el Fenerbahçe. Edgar Ié fue la apuesta joven entonces; su perfil es similar al de Vezo. Después pueden volver Bruno Alves y José Fonte, que no jugaba en el West Ham y se ha marchado a China. Tiene un viaje potente. La escena se presta para hacer alguna prueba. Ahí es donde tendría opciones concretas Vezo.

La progresión de Rúben Dias

Fernando Santos no tiene tantos caminos. Paulo Oliveira sería una opción fuerte de no haber caído lesionado en el Eibar, pero todavía no ha retomado el ritmo de hace un mes. Francia, segunda división inglesa, Turquía... La cadena se ha roto; de la última generación Sub-21 se ha caído Rúben Semedo (Villarreal, obvio) y Figueiredo (Nottingham Forest) no rompe. El camino pasa por recupear a veteranos como Rolando (OM) o apostar por la dupla presente en el último Mundial Sub-20: Jorge Fernandes y Rúben Dias. El futuro es suyo. Cedido por el Oporto, Fernandes ha entrado bien en el Tondela. Rúben Dias es otro nivel. Titular en Benfica, en noviembre ya se reclamó su convocatoria con la absoluta (fue con la Sub-21) y está demostrando todas las condiciones para llegar al primer nivel. El benfiquista es una amenaza lógica para Vezo.

Eje definido para el Mundial

Fernando Santos tiene definidas sus dos parejas: Pepe, José Fonte, Bruno Alves y Luís Neto, que ya estuvo en la pasada Copa Confederaciones y sería la novedad en la posición –por Ricardo Carvalho– respecto al grupo que conquistó la Eurocopa de Francia. Vezo no lo tiene fácil ahora y el Mundial dependería de muchas condiciones, algunas muy difíciles. Pese a todo, Marcelino le ha concedido la estabilidad y visibilidad que conquistó junto a Nico Otamendi en el Valencia de Nuno durante el inicio de la temporada 2014/15 (septiembre de 2014). Paulo Bento le llamó entonces para la absoluta... pero el ciclo del seleccionador terminó tras caer ante Albania (0-1). No tuvo opción para debutar y el rendimiento de Shkodran Mustafi no le concedió ninguna opción. Unos meses antes había aparecido como uno de los centrales del futuro en el Vitória de Setúbal y se ganó el salto a Mestalla en el mercado de invierno de 2014. Un mundo ha pasado de todo aquello. Después no llegó a consolidarse en la Sub-21 y no cuajó en Granada (en una cesión clave), justo antes del Europeo de la categoría del pasado mes de junio. Este Valencia le ha vuelto a brindar una segunda oportunidad.