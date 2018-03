"¿De lateral? Jugaría de portero si hace falta para ayudar al equipo"

Gabriel Paulista ha sido la nota más llamativa en la alineación del Valencia para la final por la Champions ante el Sevilla en el Pizjuán. Marcelino ha sorprendido a todos alineando al central brasileño como lateral derecho y el futbolista ha explicado la intrahistoria de esta variante táctica a su paso por la zona mixta. Estas son sus declaraciones:

¿Qué valoración hace del partido?

Ha sido un partido muy difícil, muy complicado. El césped estaba un poco alto, hacía calor, el campo estaba seco y eso dificultó alguna jugada nuestra de contragolpe pero las cosas han salido bien, aprovechamos las oportunidades y defendimos muy bien.

¿Es este un golpe definitivo por la Champions?

Tenemos que seguir igual, en los partidos en casa no podemos perder puntos. Tenemos que seguir sumando, trabajando fuerte... Sabemos nuestro objetivo pero todavía falta mucho. Queremos llegar a la Champions lo más pronto posible. Vamos por buen camino.

Ha jugado de lateral. ¿Cómo se ha visto?

El míster habló conmigo ayer pero no fue una sorpresa porque yo ya tenía experiencia, jugué con Marcelino en Villarreal y en la Premier League con el Arsenal. Hice un buen trabajo ayudando a mis compañeros, lo más importante son los tres puntos.

¿Le preguntó Marcelino cómo se veía para jugar de lateral?

Me preguntó si me podía poner de lateral y yo le dije que no había problema, yo tengo cierta experiencia y le dije que quería ayudar al equipo. Jugaría aunque fuera de portero con tal de ayudar al equipo.

Hacía mucho tiempo que el Pizjuán se le resistía al Valencia.

En el vestuario estaban hablando que hacía catorce años que no ganábamos aquí... Este es un campo muy difícil y tenemos que celebrar estos tres puntos, descansar y prepararnos para ganar en casa el próximo partido.

Apostó por el Valencia en verano. ¿Era esto lo que se imaginaba?

Había muchas dudas con el Valencia por las últimas temporadas. Yo sabía la manera de trabajar de Marcelino, sabía cómo aprieta a los jugadores y por eso decidí venir aquí, para llevar a este club donde tiene que estar, en la Champions. Estamos peleando por eso y vamos a pelear hasta la muerte para darle una alegría a la afición, que siempre está con nosotros.