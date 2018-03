Lato rechazó su fichaje por el Sevilla

Toni Lato espera la oportunidad que no llega. El lateral izquierdo del Valencia ha perdido protagonismo durante los últimos meses. Marcelino García Toral, eso sí, mantiene la confianza intacta en el canterano. Está satisfecho con su rendimiento diario en los entrenamientos. Sin embargo, el técnico se ha decantado por la titularidad de José Luis Gayà en el tramo final de la temporada. Una decisión que ha relegado a Lato definitivamente al banquillo. El futbolista, lejos de bajar los brazos, se esfuerza día a día por recuperar los minutos y demostrar que también tiene un sitio en este equipo. El de la Pobla de Vallbona tiene la conciencia tranquila de haber cumplido siempre que el técnico lo ha requerido en la competición y por su cabeza solo pasa un pensamiento: triunfar en el Valencia.

Lato ha perdido protagonismo en el Valencia, pero su cartel de futbolista de proyección de élite sigue intacto. Es indiscutible para la selección española sub´21 y su nombre está en las agendas de muchos clubes españoles y extranjeros. Novias no le faltan. Muchos equipos están al tanto de su situación. Lo empezaron a estar allá por el mes de octubre y noviembre cuando Marcelino empezaba a dejar claro su preferencia por Gayà. SUPER ya informó entonces que el jugador había recibido un aluvión de llamadas en procedentes de España y también del extranjero para hacerse con los servicios del jugador en calidad de cedido para el mercado de invierno o para preguntar las condiciones de un posible traspaso. El jugador, como buen profesional y ante todo buen valencianista, quiso poner esos intereses en conocimiento del club. De hecho, sus agentes se reunieron con Mateu para hacerle llegar las ofertas y dejar claro que la intención de Toni era y sigue siendo triunfar en el Valencia. El club agradeció el detalle del jugador y, sobre todo, le comunicó en persona que están muy contentos con él y que bajo ningún concepto se contemplaba una salida. Como así fue en enero. No se contempló ninguna de aquellas ofertas.

Una de esas llamadas fue la del Sevilla. Del que era entonces su entrenador: Eduardo Berizzo. El técnico argentino -destituido a finales de diciembre- se puso en contacto con el valencianista para conocer de primera mano su situación y tantear las opciones de ficharlo en el mercado de invierno. El Sevilla lleva meses buscando un complemento de garantías a Sergio Escudero, pero la posición de ´3´ está maldita en Nervión. En verano se rompió el fichaje del francés Jorda Amavi (Aston Villa) tras no pasar la revisión médica. El Sevilla acabó firmando al galo Lionel Carole, cedido por el Galatasaray, pero su fichaje ha fracasado hasta el punto que el club le ha dejado sin dorsal en enero. El Sevilla desde octubre -cuando preguntaron por Toni- ya le estaba buscando un recambio en el mercado. El elegido al final fue Guilherme Arana. Un ´Lato´ brasileño de 20 años procedente de Corinthians considerado como el mejor lateral izquierdo del ´Brasileirao´ que, de momento, solo ha jugado un partido con Vincenzo Montella. Hace dos semanas ante el Málaga.

Toni, mientras tanto, espera más oportunidades. No juega de inicio desde el 4 de febrero en el Wanda y actuó de extremo. Hay que remontarse a enero para encontrar su último partido de titular como lateral. Ferran le ha pasado en la rotación y la vuelta de Andreas no le ayuda. Aún así, no se rinde. Su sueño solo tiene un nombre: Valencia.