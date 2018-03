Marcelino explica la titularidad de Paulista en el lateral

Marcelino García Toral se mostró encantado con el nivel de sus jugadores en el Sánchez Pizjuán, donde lograron vencer al Sevilla en un gran partido del Valencia. Esta es la rueda de prensa pospartido.

¿Cuánto de importante es este triunfo de cara a la Champions?

Es muy importante, es obvio que jugábamos contra nuestro principal rival por la Champions. Salir de aquí sabiendo que tienen que sumar doce más de nosotros quedando 30 puntos es algo que hubiéramos firmado hace tiempo. Estamos muy felices, agradecer a todos los jugadores por el comportamiento y el nivel competitivo que hemos mostrado ante un equipo con tantísima capacidad. Hay que seguir con la misma humildad para ver si somos capaces de sumar lo suficiente para quedar cuartos.

Partido muy serio del Valencia.

Nos ha tocado sufrir a raíz de adelantarnos en el marcador. Hemos defendido francamente bien, hemos mantenido la portería a cero. Ni siquiera en la medida que fueron pasando los minutos, ni con el segundo gol consideras que el partido está ganado hasta que el árbitro pita el final. Estoy muy orgulloso de los futbolistas y creo que la afición también tiene que estarlo.

Gabriel Paulista es el cuarto lateral derecho de la temporada tras Montoya, Vidal y Vezo.

Decidimos ponerlo porque pensábamos que iba a jugar Correa, un jugador que va bien a los espacios, y pensábamos que nos podía ayudar porque está en un gran momento. Creíamos que así consolidábamos la parcela defensiva. Al principio pudo extrañar pero creo que en el segundo tiempo estuvo fenomenal igual que el resto del equipo.

¿Cómo está Kondogbia?

Los doctores harán una valoración en los próximos días pero tiene una molestia en el isquio izquierdo. Cree que no es muy grave pero está pendiente de pruebas médicas para saber cuánto tiempo lo perdemos. Esperemos que sea lo menos posible. Su nivel está siendo altísimo y el equipo se beneficia de ello.

¿Es esta la victoria de la temporada?

Para que esta victoria sea importante ha habido otras anteriormente. Llegábamos a este partido con ocho puntos de ventaja, sabíamos que el rival tenía más necesidad que nosotros y teníamos la posibilidad de dejarnos en una situación muy ventajosa. Estamos muy contentos por la victoria. Nos congratula haber ganado aquí catorce años después, viene a demostrar la valía y la capacidad de este grupo y estamos muy orgullosos.

Segundo partido consecutivo sin encajar.

Particularmente lo valoro igual que cuando encajábamos uno. Salvo el día del Madrid, que encajamos cuatro goles en unas circunstancias particulares que se dieron y eso nos supuso una carga física extraordinaria, el resto de equipos ha tenido dificultad para generarnos ocasiones y hacernos goles. Os venía diciendo que el equipo defendía bien. Ahora que no encaja, el equipo defiende de la misma forma. Es un trabajo de todos. Esto es lo que nos distingue, ser un equipo competitivo. Todos atacamos y todos defendemos.

Gayà también se ha retirado. ¿Cómo está?

Gayà tiene una molestia en un sitio que no es en el mismo sitio donde tenía molestias durante la semana, quizá por apoyar mal el pie debido a esa molestia le haya venido esta nueva. En los próximos días veremos, igual que con Kondogbia.

¿El Valencia ya se ve en la Champions después de este triunfo?

Creo en las cosas cuando se materializan. Ahora es una posibilidad grande y real. No está definida en absoluto. Cuando el quinto no nos pueda alcanzar matemáticamente nos consideraremos un equipo Champions. No podemos pensar que ya está hecho, sabemos que esto requiere el máximo respeto, la máxima concentración. No tenemos la capacidad del Madrid y Barça de ganar sin jugar al 100%, hay que tener humildad, mesura y aún quedan 10 partidos.

Los delanteros no dejan de marcar.

Jugamos con dos, al jugar con dos ya tienen más posibilidades de marcar. Rodrigo está en una buena racha, Zaza también, antes Santi. La competitividad genera rendimiento, ojalá sigan metiendo muchos goles porque así conseguiremos victorias para lograr la posición Champions.

Un gran partido de Neto.

Hizo un partido completísimo, en los momentos de dificultad nos sostuvo con situaciones determinantes. En la primera fase del primer tiempo y al inicio del segundo, sobre todo. Para ganar teníamos que sufrir, pasar momentos de dificultad y de agobio. No fueron muchos pero el Sevilla también pudo meter gol. Afortunadamente no lo lograron.

¿Esperaba esta victoria tan placentera?

Placentera habrá sido para ti, no para mí. Ha sido sufrida y mucho. Lo hemos pasado mal en el primer tiempo y en el inicio del segundo. Teníamos la ilusión de ganar ante un gran equipo. Siempre tienes que tener ese pensamiento porque es lo que se transmite. No queríamos transmitir dudas y el equipo no las ha tenido. Veníamos con la ilusión y ambición de ganar.

¿Introduciría tiempos muertos en el fútbol?

Sí, uno. Sería un recurso importante para el entrenador y para el equipo.