Kondogbia cruza los dedos

Geoffrey Kondogbia se someterá hoy a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión. El centrocampista francés tuvo que pedir el cambio en el último tramo de partido ante el Sevilla por una molestia en los isquiotibiales y encendió automáticamente todas las alarmas. Tras una primera exploración sobre el mismo césped del Pizjuán, la sensación que hay entre los técnicos es que el futbolista no presenta ningún percance de gravedad pero para garantizar de forma definitiva que se encuentra en buenas condiciones falta un diagnóstico que tendrá lugar en las próximas horas.

"Los doctores harán una valoración en los próximos días pero tiene una molestia en el isquio izquierdo. Cree que no es muy grave pero está pendiente de pruebas médicas para saber cuánto tiempo lo perdemos. Esperemos que sea lo menos posible. Su nivel está siendo altísimo y el equipo se beneficia de ello", expresó Marcelino en sala de prensa. La realidad es que el jugador está preocupado porque siente unas molestias y cruza los dedos a la espera de pruebas porque no quiere ni oír hablar de lesión ya que atraviesa por un gran momento de forma y confianza.

Kondogbia no quiere dejar de competir bajo ningún concepto. Acumula un gol y tres asistencias en los últimos tres partidos y quiere seguir ayudando al equipo. Sabe que a poco que tenga lo más probable es que tenga que parar una semana o dos, lo que implicaría que no pudiera participar este próximo fin de semana ante el Alavés en Mestalla y eso desvanecería, además, cualquier probabilidad de volver a entrar en la convocatoria de la selección francesa, que lo contempla en la prelista y adonde no acude desde el año 2016.

Su rendimiento está alcanzando cotas altísimas esta temporada después de un periodo más plano en el Inter de Milán y tiene ante sí la gran oportunidad de acudir al próximo Mundial de Rusia. Esta llamada podría ser decisiva porque quizá se trate de su último pasaporte para la gran cita con los Bleus.

El ´14´ estará ante el Alavés

El otro futbolista que se retiró con molestias es José Luis Gayà. El de Pedreguer pidió el cambió también y dejó su lugar a Toni Lato en el tramo final del encuentro. Viajó a Sevilla pese a presentar una distensión muscular en la parte posterior del muslo días antes y respondió con rendimiento a un contexto competitivo muy exigente. A causa de las molestias el ´14´ vició la forma de correr y eso le derivó en una sobrecarga en otro músculo. Sin embargo, se queda solo en eso, en una sobrecarga propia del partido. Será explorado también hoy por los médicos pero Gayà ya sabe que no padece ninguna lesión y estará disponible para jugar ante el Alavés.