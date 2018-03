Dobles figuras en el tridente del Valencia CF

Los números son la bomba. Tres de los cuatro delanteros de la plantilla del Valencia CF están en dobles cifras. La excecpión es Vietto, que llegó en el mercado de invierno y está en cuatro tantos. Las cifras de Rodrigo Moreno, Simone Zaza y Santi Mina son realmente potentes. Los tres están en once o más goles en LaLiga y están batiendo sus mejores registros totales. El equipo se aprovecha de su momento de forma y el momento de forma del equipo les beneficia también. La perspectiva refuerza el valor de lo conseguido hasta ahora. En las grandes ligas de Europa, sólo el París-SG tiene tres jugadores con diez goles o más: Mbappé (11), Cavani (24) y Neymar (19). El Valencia tiene calidad y cantidad.



Los dos goles de Rodrigo ante el Sevilla refuerzan el efecto –casi– sin precedentes del trío de delanteros. Los últimos tridentes con 11 o más goles para el Valencia en LaLiga estuvieron formados por Pedja Mijatovic (28), Pepe Gálvez (once), Viola (once) en la temporada 1995/96 y Manuel Badenes (20), Quiliano Gago (doce), Pasieguito (doce) en la campaña 1950/51. Como sucede con Rodrigo, Mina y Zaza, la delantera formada por Badenes, Gago y Pasieguito conquistó dobles cifras en la jornada 28. El equipo actual tiene más margen en partidos; la temporada 1950/51 tuvo treinta jornadas.

La competencia interna, clave

Marcelino tiene clara la multiplicación: «Jugamos con dos delanteros, al jugar con dos ya tienen más posibilidades de marcar. Rodrigo está en una buena racha, Zaza también, antes Santi. La competitividad genera rendimiento, ojalá sigan metiendo muchos goles porque así conseguiremos victorias para lograr la posición Champions».



Santi Mina (once en LaLiga, tres en Copa del Rey) hace tiempo que vuela ya sobre sus mejores registros individuales de siempre. Nueve goles (siete en LaLiga, dos en Copa) firmó en la campaña 2014/15 en el Celta. Su techo como valencianista habían sido ocho, hace dos cursos. Simone Zaza ha clavado los once de su mejor año en la Serie A con el Sassuolo, once. Fue en la 2014/15, antes de fichar por la Juventus. En el global firmó doce. Su concurso top lo consiguió en la temporada 12/13, con el Ascoli: 18 goles... pero en Serie B. En el club siempre pensaron que potenciado dentro de la dinámica de Marcelino podría llegar a los 14, alcanzar los 18 serían palabras mayores.

Ante el Sevilla, Rodrigo logró su primer doblete como valencianista. Ya lleva doce en LaLiga, su mejor marca de siempre. En total son 15 y está a tres de igualar los números de su mejor campaña en el Benfica (2013/14), cuando aderezó sus once goles ligueros con otros siete entre las taças y las competiciones europeas. Tiene diez jornadas para seguir creciendo y para batir la barrera. Si lo hace, el hispano-brasileño convertirá una gran temporada en un temporadón. La Champions con el Valencia y el Mundial con España, aunque para la selección tiene adversarios duros como Gerard Moreno y Mariano. Más los Iago Aspas, Diego Costa o Álvaro Morata.

La mejor delantera

Marcelino ha encontrado en la mezcla de Rodrigo, Zaza, Mina y Vietto a una de las mejores delanteras de su trayectoria. Siempre ha contado con cuatro o cinco delanteros y sólo en otras dos ocasiones ha tenido a tres futbolistas en dobles cifras. Primero, con el Recreativo de Huelva: en la campaña del ascenso (05/06), Rosu (10), Gastón Casas (14) y Ikechukwu Uche (20). Dos, con el Villarreal: 13/14, Giovani (12), Uche (13) y Perbet (11).