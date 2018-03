Neto: "Mi objetivo era estar en la selección por el buen trabajo en el Valencia CF"

Neto está feliz. Es uno de los elegidos para defender a la selección de Brasil en los amistosos del 23 y 27 de marzo ante Rusia y Alemania, un reconocimiento a su excelente temporada. En una entrevista realizada en la televisión del club, el guardameta brasileño reconoce que regresar a la selección brasileña era un objetivo personal. Su gran trabajo en el Valencia CF, es fijo para Marcelino, le ha permitido conseguirlo.

"El buen trabajo que estoy haciendo en el Valencia y me da la satisfacción de estar haciendo un buen trabajo. Eso es lo más importante, porque el objetivo personal que tenía era estar con la selección por el buen trabajo en el Valencia CF, me han ofrecido esta posibilidad y tengo la certeza que nada me pasaría si no fuera por el trabajo que estoy realizando aquí", asegura el portero valencianista.



Estas son sus declaraciones:

¿Qué significa esta convocatoria?

Llega en un momento perfecto de mi vida, indica el buen trabajo que estoy haciendo en el club y me da la satisfacción de estar haciendo un buen trabajo. Eso es lo más importante, porque el objetivo personal que tenía era estar con la selección por el buen trabajo en el Valencia CF, me han ofrecido esta posibilidad y tengo la certeza que nada me pasaría si no fuera por el trabajo que estoy realizando aquí.

¿Ha sido un factor principal haber fichado por el Valencia CF?

Seguro, desde que llegué me he encontrado muy a gusto y feliz, y cuando funcionan así las cosas tienden a fluir con normalidad. La naturalidad en el trabajo diario te hace mejorar y sentir esa felicidad te hace desarrollar mejor en los partidos.

¿Cómo le han felicitado los compañeros?

Ha sido una alegría mutua, vemos el sacrificio que hacen los compañeros y tener un compañero convocado es una valoración al trabajo, la gratificación, porque son sacrificios que hacemos. Es un trabajo muy duro tanto físico como mental el que estamos haciendo desde que comenzamos la temporada, no es fácil y todos compartimos el mismo sentimiento.

¿Qué sueño tiene para Rusia?

Trabajar y nada más, no me gusta poner cosas demasiado a largo plazo y he de pensar en el día de mañana, que es el partido ante el Deportivo Alavés, he de intentar mejorar cada día para tener la oportunidad de ir a Rusia. Sería un sueño, desde que comencé a jugar a fútbol siempre soñé en jugar un Mundial y si pasara sentiría una felicidad muy grande.





<br />