Los planes de Marcelino y Mateu Alemany para la delantera del Valencia

La planificación del Valencia CF para la próxima temporada comienza a definirse a estas alturas del mes de marzo gracias a que los resultados del equipo ofrecen ya cierta seguridad de estar por fin en la Liga de Campeones. Nada está cerrado a falta de diez jornadas pero esos once puntos de ventaja respecto al quinto clasificado, más la diferencia de goles particular con el Sevilla después del repaso del sábado, permiten dar un paso más y pensar ya en una plantilla para competir en la Liga, la Copa y la Champions League. Estar en la máxima competición continental exige y condiciona el trabajo de los técnicos, aunque no es la única variable que tienen en cuenta porque en el club nadie pierde de vista una realidad y es que también hay que hacer caja con futbolistas, lo que significa que hay que estar preparados para cubrir cualquier salida que se pueda producir.

Poco a poco se van conociendo detalles de lo que se está cociendo tras los muros del Valencia CF, donde Marcelino y Mateu Alemany trazan ya las líneas maestras del próximo proyecto junto con los técnicos, entre los que destaca la nueva incorporación de Pablo Longoria. Queda claro que se ha intensificado la búsqueda para la próxima temporada de un lateral derecho de perfil defensivo como una de las prioridades, Marcelino de hecho ha probado ya con Vezo y Gabriel Paulista en determinados partidos, que se suma a la necesidad de cubrir la plaza que dejará en la línea de ataque Luciano Vietto, por el que salvo cambio de planes casi milagroso no se ejercerá la opción de compra pactada con el Atlético de Madrid. Son 14 millones.



Los dos delanteros

Todo esto ya está contado en las páginas de SUPER, aunque hay una novedad importante y es que, según hemos podido confirmar, el radar del Valencia CF estudia el mercado para reforzar la delantera pero no con un solo futbolista, sino con dos. El cuerpo técnico no quiere dejar nada a la improvisación y, más allá de la necesidad de cubrir la salida segura del argentino, en el club son conscientes de que tanto Rodrigo Moreno como Santi Mina y Simone Zaza han hecho goles esta temporada y este verano próximo hay muchas posibilidades de que se presenten ofertas por alguno de ellos. Si hay ofertas y hay necesidad de ingresar dinero, 45 millones presupuestados por salidas de futbolistas, habrá al menos que valorarlas y decidir en consecuencia.

Esto no quiere decir que los delanteros estén en venta, de hecho Marcelino está contento con el trabajo de todos aunque todo desde luego es mejorable y la próxima temporada la exigencia será mayor. La situación la definió así Alemany en su última comparecencia pública: "si quieres invertir necesitas un mayor Fair Play Financiero y vender, ya que el resto de ingresos, los ordinarios, no dan para ello. Ahora el mercado está parado, las ventas se ejecutarán en función de lo que diga el mercado. Dentro de esas circunstancias, la opinión del entrenador será otro elemento a considerar con el objetivo de defender nuestro patrimonio y el potencial y proyecto deportivo".



La decisión

¿Qué decisión tomará el club si este verano llegan ofertas por Zaza, Rodrigo o Santi Mina? Como también explicó Mateu Alemany se hará una valoración en cada caso del aspecto deportivo y el económico, aunque no es ningún secreto que si hay un delantero con el que Marcelino ha querido contar desde el primer día es Rodrigo Moreno, que además le está devolviendo esa confianza con goles muy importantes. La prueba, su ampliación de contrato a finales del mes de noviembre y hasta el 2022. Hace menos de un año cualquiera de ellos pudo haber salido, aunque entonces el club no quiso malvender a ninguno y al final la jugada ha salido perfecta. Además de hacer bastantes goles todos, su precio en el mercado es ahora superior. "Este año hemos arriesgado a no vender porque consideramos que el precio de los jugadores era muy bajo y hubiésemos transferido activos a un precio inferior del real. Ahora en verano nuestros activos se habrán revalorizado", decía también Mateu.