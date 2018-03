Gabriel no completa la sesión con el grupo

Gabriel no completa la sesión con el grupo I. HERNÁNDEZ

Gabriel Paulista no ha podido completar el entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva de Paterna. El jugador brasileño arrastra problemas en su rodilla derecha, lucía una rodillera, y han decidido no forzarle demasiado, aunque no preocupa demasiado su participación en el compromiso de este sábado en Mestalla.

La principal novedad de la sesión ha sido el regreso de José Luis Gayà, que no entrenó con el grupo el lunes ni el martes debido a una sobrecarga en la musculatura de la pierna derecha y estará en disposición de participar en el partido frente al Alavés.

Kondogbia, con una distensión en los isquios, sigue trabajando al margen de sus compañeros compaginando las sesiones de fisioterapia con el gimnasio y Santi Mina, lesionado ante el Betis, todavía no sale al césped.