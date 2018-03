La balanza de Lopetegui

No sería una injusticia porque España tiene futbolistas con una calidad tremenda para cada demarcación, pero la posición del Valencia CF –Champions– y el rendimiento de los futbolistas en un marco de exigencia máxima tiene un valor y merece un reconocimiento ¿Cuánto? Esa es la cuestión que debe resolver Julen Lopetegui. El seleccionador ha formado su grupo y hay primeras posiciones que no se discuten, sin embargo, hay espacio para los meritorios. Ahí tienen opciones Dani Parejo, Gayà, Montoya y –sobre todo– Rodrigo. El delantero es el futbolista que tiene mejor color: entró en el equipo en la recta final de la clasificación y ha mantenido el nivel. Cada caso tiene un escenario y competidores de diferente nivel. También depende de la versatilidad de futbolistas como Nacho o de la entrada de un centrocampista o un mediapunta-extremo más... por un delantero o por un defensa.

No hay nada definitivo y pueden ocurrir muchas cosas hasta mayo, pero esta lista para los amistosos ante Alemania y Argentina –la última antes de la convocatoria oficial Rusia 2018– medirá las posibilidades concretas de Parejo, Gayà y Rodrigo. Diego Costa –apuesta de Julen– ha vuelto a la acción y Iago Aspas es un recurso tremendo por personalidad y cualidades en ataque. Gerard Moreno y Mariano están en gran momento, pero también lo está el valencianista. Dejar fuera a Morata tampoco es fácil.

Triunfar en el Valencia tiene un valor. Mestalla no es una plaza cualquiera, estar peleando con el Madrid por la tercera posición en LaLiga no es cualquier cosa y ganarse la confianza de Marcelino es importante. Grimaldo es un de lateral magnífico, pero el nivel del Benfica –enorme– está un escalón por debajo. En el lateral izquierdo, Jordi manda, pero después se abre un ramillete de opciones: Yuri, Marcos Alonso, Monreal. Por números, sólo el jugador del Barça y Diego Rico (Lega) mejoran el paso de Gayà en LaLiga. El de Pedreguer viene de la Sub-21, se conjuga en futuro y en presente. Lopetegui ya apostó fuerte en categorías inferiores, pero... Alonso es más potente en ataque y Monreal una opción de experiencia. Nadie se hace ilusiones. Tampoco Parejo. El capitán del Valencia está maduro y su rating le coloca entre los mejores españoles del momento, por delante de Koke, Illarra o Rodri. El fútbol no son números, pero la ciencia respalda al Valencia.