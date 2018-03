Portugal: Guedes y Cancelo no fallan, no hay sorpresa con Vezo

Fernando Santos ha dado a conocer los convocados para los próximos amistosos ante Egipto y Holanda. Está Gonçalo Guedes, pero no tendrá oportunidad Rúben Vezo. El seleccionador ha advertido que la lista es importante y no habrá muchos más cambios en la lista final para el Mundial de Rusia 2018. Guedes será mundialista y también Joao Cancelo. Salvo giro radical, el lateral derecho jugará su primer gran torneo internacional. En clave mercado puede ser determinante para su futuro.

En la lista no hay grandes novedades. Está André Gomes, hombre de confianza para el seleccionador y también otro ex valencianista como Manuel Fernandes, en una segunda juventud. No está Luís Nani. Pese a formar parte de los campeones de Europa en Francia, la situación del atacante en la Lazio no es óptima y jugadores como Gelson Martins, André Silva o el propio Guedes le han batido.

El otro Rúben y la vieja guardia

Fernando Santos confirmó que ha estado viendo más de 40 futbolistas para esta convocatoria y esrá pendiente de ellos para el Mundial. Ahí está Rúben Vezo. Las bajas de Pepe y Ricardo Ferreira le abrían una rendija para entrar, pero Portugal ha tirado de sus centrales de confianza: José Fonte (en China), Bruno Alves y Rolando, que vuelve gracias a su buen momento en el OM. La apuesta joven es Rúben Dias, capitán de la última Sub-20 y defensa de enorme proyección. Fernando Santos ha optado por la seguridad de Rolando y la proyección del benfiquista Rúben Dias. No ha habido opción para Vezo en ese contexto. También ha caído Luís Neto. La defensa de los campeones de Europa para Rusia está clara. La duda, entra Pepe y tiene que salir Rolando o Rúben Dias.

PORTEROS

Rui Patrício

Anthony Lopes

Beto

DEFENSAS

Cédric Soares

Joao Cancelo

Bruno Alves

José Fonte

Rolando

Rúben Dias

Fábio Coentrao

Raphael Guerreiro

CENTROCAMPISTAS

William Carvalho

Rúben Neves

Joao Moutinho

Adrien Silva

André Gomes

Joao Mário

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

ATACANTES

Gelson Martins

Gonçalo Guedes

Ricardo Quaresma

Cristiano Ronaldo

André Silva