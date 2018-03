Así ha sido la lesión de Coquelin. Marcelino: "Escuchamos como si se rompiera una madera"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha explicado la grave lesión de Francis Coquelin, una rotura "del tendón de Aquiles". El míster, visiblemente afectado, detalla el golpe que ha significado en el equipo lo vivido con el compañero en el entrenamiento. "Escucharon como si se rompiera una madera, después vinieron momentos de preocupación...". Marcelino se congratuló por la llamada de la Roja a Dani Parejo y Rodrigo y lanzó un dardo a Didier Deschamps por dejarse fuera de Francia a Geoffrey Kondogbia.

Esta es la rueda de prenda íntegra de Marcelino:

-¿Cómo ha sido la lesión de Coquelin?

"Hemos tenido un contratiempo importante esta mañana, se confirma que en una acción se ha roto el tendón de Aquiles... es una baja muy importante por la calidad humana de Francis y su adaptación extraordinaria al equipo dentro y fuera del campo. Los compañeros están muy tristes por ello, todos le deseamos una recuperación rápida, seguro que va a ser así por su mentalidad fuerte y visión optimista de las cosas"

-Podría estar K.O seis meses, ¿por su experiencia cuánto tiempo puede estar de baja?

"Ni idea, es la primera vez que ocurre o veo una lesión del tendón en mi carrera. No sabría decir el tiempo, primero hay que determinar si la recuperación es total o parcial, va a ser necesario una intervención y, con más datos, tendremos una valoración más aproximada, espero que sea menos de esos meses que dice"

-Convocatoria de Parejo y Rodrigo con la Roja.

"Siempre los técnicos nos congratulamos de entrenar jugadores internacionales... esta llamada de Lopetegui a Dani Parejo hace justicia a la enorme temporada que viene haciendo, mostrando un rendimiento muy importante, estamos muy felices por él, también por Rodrigo que sigue yendo producto de su trabajo. Otros futbolistas del equipo, con trabajo y rendimiento, también se ganan el privilegio de defender los colores de su país, ojalá que en el futuro sean muchos más los internacionales del Valencia"

-¿Cómo se explica la ausencia de Kondogbia en la lista de Francia?

"No solo por lo de Sevilla, Geoffrey lleva haciendo muchísimos extraordinarios partidos toda la temporada, es básico y determinante en el juego del equipo. Con atrevimiento, porque no sigo a los otros que van con Francia, en el pasado inmediato varios de ellos han estado a nivel inferior a Kondogbia. Por ejemplo, vimos a Pogba jugar también contra el Sevilla y la diferencia de rendimiento entre uno y otro deja pocas dudas, lo digo siempre desde el respeto a los seleccionadores... Yo si fuera seleccionador de Francia llevaría a kondogbia... y a los demás, pero no lo soy y estoy satisfecho de que este aquí con nosotros"

-¿Qué tal se encuentran Kondogbia y Gayà? ¿Disponibles para el sábado ante el Alavés?

"Sí, están disponibles, no vamos a asumir riesgo, los dos están en condiciones de jugar 90 minutos, así nos confirmaron los médicos, además se sienten aptos y en condiciones de jugar"

-¿Cree que el equipo puede quedar desconcentrado por este tipo de noticias?

"La lesión de Coquelin, por importancia, sí deja un sinsabor grande en el grupo, es un golpe duro el vivido hoy en el entreno, sí que nos puede afectar... lo que me preocupa es la euforia y considerar que somos ya equipo Champions cuando no lo somos, hay que respetar al Alavés, que todos los partidos ante ellos han sido apretados y complicados. Estoy ocupado en este partido y la importancia de ganarlo tras la victoria importante conseguida en Sevilla y no estar distraídos, no pensar que vamos a ganar a un equipo menor, no lo es... estamos más cerca de esa ilusión, pero aún no está lograda y solo si ganamos partidos como hasta ahora jugaremos la Champions"

-Le pregunto por el partido...

"Muy difícil, desde Abelardo los números del Alavés son extraordinarios, solo suman tres puntos menos que nosotros en la segunda vuelta. El repliegue, el orden, nos generaron muchos problemas en ataque y en las contras, a balón parado, tendremos que estar a nuestro máximo nivel o muy cerca para sacar la victoria. Tenemos que competir a alto nivel y pedimos el apoyo de nuestra afición para, a la vez, conseguir entre todos esa gran ilusión de estar en Champions la próxima temporada. Nuestro objetivo ahora es luchar por el tercer puesto, lo intentaremos y es la forma de lograr el cuarto. Con respeto al rival y apoyo de la gente, eso es lo que pido"

-Partido en día de Fallas

"Hay que entender que la ciudad está en fiestas. Una cultura, un pueblo con hábitos, solo digo que si pueden hacer un impás de 2 horitas sería fenomenal, pero entiendo la situación y el momento"

-El trabajo del piscólogo

"Toda la temporada está con nosotros, suele hacer trabajo de campo, José está, ve y hace su trabajo de forma individual. Su parcela sirve de ayuda al equipo"

-Objetivo, portería a cero.

"Nos ocupa más que preocupa. En la segunda vuelta son más apretados los resultados. Facilita las opciones de victoria, un balance defensivo muy bueno ayuda a ganar, también ser fluido y tener llegada en ataque... Pero el equipo consistente en defensa, con más o menos brillantez arriba, logra más puntos"

-Por cierto, cómo se ha lesionado Coquelin?

" En un apoyo, en una salida con ligero giro, un apoyo sobre la pierna derecha... Yo no oí, pero dicen que sintieron como si se rompiese una madera, llegó una situación de preocupación, él miró para atrás como si le hubiesen dado una patada... cómo puede surgir una lesión así... son acciones que pasan. Creo que cada uno tiene un destino, con el apoyo de todos Coquelin estará bien en menos tiempo del que se pueda esperar"