"Doy por hecho que vamos a fichar a Kondogbia"

Marcelino García Toral se mostró satisfecho por el partido que disputó el Valencia CF frente al Deportivo Alavés en Mestalla y destacó el encuentro disputado por Kondogbia, a quien confía en tener a sus órdenes la temporada que viene.

¿Qué le pasó a Garay?

Garay tenía una ligera molestia en la pierna que tuvo la lesión, hicimos el cambio por prevención, más que por una lesión en sí y consideramos oportuno no arriesgar.

Abelardo dijo que ningun equipo le sometió como el Valencia.

Nuestro equipo está bien, hemos jugado un primer tiempo extraordonario, muy bueno. Luego ese gol nada más empezar el segundo tiempo nos generó algunas dudas en defensa, pero nos recuperamos con el tercero, tuvimos ocasiones, control, buen trato de balón, fuimos un poco más permeables de lo que a mí me gsuta, pero estamos orgullosos del rendimiento. No solo ahora, también en la derrotas, el resultado nos alegra, nos alegra ganar, pero la derrota no nos frustra, en enero estuvimos seis partidos sin ganar, cierto es, pero era difícil por las bajas, pero nos hemos rehabilitado y estamos en una buena dinámica, estos jugadores se merecen esto y mucho más.

¿Con que Valencia se queda? ¿El de la racha de la primera vuelta o este?

Me gusta el Valencia todo el año, cuando ganas al prinicipio a vosotros os puede parecer fácil, pero a nosotros no. Sabemos de la dificultad de cada partido, ahora somos mejor equipo que en octubre, puede que no tan eléctricos, no tan definitivos en ataque, pero somos mejor equipo.

Hablaba del exceso de euforia durante toda la semana y el equipo respondió.

Orgulloso de ellos estoy siempre, hoy también. Jugamnos un gran patido y tenía dificultad, estaba yo un poco nerviosito estos días, ayer triste por cómo ocurrió la lesión de gravedad de Coquelin, pero yo me preguntaba... después de Sevilla, de que todo el entorno diera por conseguida la Champions, a ver si vamos a quemar nosotros la traca, pero quemamos una buena traca, es un prueba de madurez y de ambición del equipo.

¿Llega en buen momento el parón?

Mi opinión es que los parones vienen bien porque hay jugadores que se llevan grandes satisfacciones, algunos pequeñas decepciones, pero al equipo le viene bien, se aisla, abandona por diez u ocho días la alta exigencia competitiva de cada entrenamiento para luego ganar y creo que siempre viene bien.

59 puntos a tiro del récord del club. ¿Se lo plantea?

Hay que sumar muchísimos puntos, es una mirada a largo plazo y sabéis que me gusta mirar a largo plazo, no es una obsesion ni un objetivo, vinimos a este club en verano para cambiar la dinámica pero no a lograr récords, no tengo esa necesidad ni ansiedad. Estamos felices por ganar antes del parón y pensar en volver a ganar en Leganés.

¿Cuántas veces le ha preguntado a Mateu que si hay 25 millones para pagar a Kondogbia?

No le he preguntado ni una vez, eso no es mi competencia. No pregunto cuantos millones hay. Yo lo doy por hecho, es una pregunta con una sola respuesta. Eso es como si tienes un 600 o un Lamborghini, ¿Cuál quieres? Pues el Lamborghini.

Parejo y Rodrigo salieron ovacionados. ¿Qué siente?

Alegría, una inmensa alegría, siempre que hay un aplausos para uno de mis futbolistas siento mucha alegría y es el camino para que siga creciendo y cada vez que hay un run run siento tristeza porque no es el camino adecuado, pero esto es fútbol y el público exterioriza lo que siente. Hay jugadores del Barça que han ganado mucho que el run run les quita seguridad en sí mismos, pero la afición es así. Cuando no se gana o no se juega bien, la afición está triste, pero seguimos trabajando para que nos dé apoyo como hizo hoy en fallas.

El objetivo era quedar cuartos, pero van terceros en la tabla, ¿se lo plantea?

¿El objetivo era ser cuartos? Difiero un poquito, estamos muy por encima de lo que pensábamos, estamos cuartos muy bien consolidados con 14 puntos, tiene mucho mérito lo que está haciendo el Valencia. Seguimos con la misma mentalidad en cada partido como una final. El Madrid es un equipo enorme y los equipos con tanto potencial normalmente ganan muchos puntos en los últimos tramos de competición, nosotros vamos a hacerlo bien y a ver lo que sumamos. Sumar 59 a estas alturas es para estar orgulloso y para irnos contentos a casa a disfrutar de las fallas.

¿Qué le hubiera preguntado al entrenador rival?

Difícil. Hubiera dejado que preguntara un compañero mío. No me pongo al otro lado. Me pongo en el lado de responder.