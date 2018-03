Peter Lim da el OK a los 25 millones por Kondogbia

¿Cuántas veces le ha preguntado a Mateu que si hay 25 millones para pagar a Kondogbia? Es la pregunta que le hicieron a Marcelino tras el partido Valencia-Alavés, en la que el francés dio una nueva exhibición de juego. Y son muchas ya. La respuesta del entrenador dejó pocas dudas, por no decir ninguna, sobre su opinión al respecto: "No le he preguntado ni una vez, eso no es mi competencia. No pregunto cuántos millones hay. Yo lo doy por hecho, es una pregunta con una sola respuesta. Eso es como si tienes un 600 o un Lamborghini, ¿Cuál quieres? Pues el Lamborghini".

Marcelino habla sobre seguro. Tanto él como Mateu Alemany tienen claro y decidido que el Valencia CF va a quedarse con Kondogbia y de hecho así se lo han hecho saber ya al futbolista, en la cita que presidente y director general mantuvieron con sus agentes en el desplazamiento a Sevilla. Todos tienen claro que el fichaje se va a hacer antes del próximo 31 de mayo entre otras cosas porque el máximo accionista, Peter Lim, ya ha manifestado su intención de comprar el pase del jugador.

La opinión de Peter Lim es la única duda que podía haber porque, al final, el propietario tiene la última palabra cuando se trata de una inversión importante como lo es el fichaje de Geoffrey Kondogbia. Por mucho que la operación esté cruzada con la de Cancelo y el hecho de que el Valencia CF solo tendrá que pagar una parte en el momento de ejecutar la cláusula, el fichaje supone un compromiso de pago de 25 millones de euros al Inter. Son lógicas también las dudas sobre la capacidad para asumir el fichaje, porque el club además de ceñirse al Fair Play Financiero que le marca La Liga ha de ser en la medida de lo posible autosuficiente y no generar más deuda.

La duda queda resuelta desde ya porque, según ha podido saber SUPER, Peter Lim ya tiene decidido comprarlo y, además, la intención es que se quede en el equipo para ser uno de los abanderados de este Valencia CF que quiere volver a la Liga de Campeones por la puerta grande.



Este punto es importante porque el Valencia CF tiene que vender por una cantidad que ya está estimada en los presupuestos de la temporada, unos 45 millones de euros, y tienen claro que el próximo verano puede haber ofertas mareantes por Kondogbia, muy por encima de esos 25 millones. De hecho, hay clubes que se han dirigido al Inter para conocer la situación del futbolista, a los que el club italiano remite al Valencia CF, que ahora mismo y hasta el 31 de mayo es quien tiene la llave del futuro del francés. Así lo hicieron en enero cuando Cannavaro se lo quiso llevar a China para jugar en el Guangzhou Evergrande. Kondogbia, si no ocurre nada extraordinario, no será uno de los que salgan una vez sea propiedad del Valencia CF.