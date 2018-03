Maksimovic vuelve a la escena del Valencia

Nemanja Maksimovic tendrá una última oportunidad antes del verano. La grave lesión de Francis Coquelin en su tendón de Aquiles abre un nuevo escenario para el serbio en este final de campeonato. Volverá a tener el protagonismo que había perdido en el último mes quedándose fuera de las tres últimas convocatorias contra el Athletic de Bilbao, Betis y Sevilla y, algo todavía más preocupante para él, cayéndose de la última lista de su selección previa al Mundial de Rusia. 'Maksi' como así le llama Marcelino García Toral, vuelve a escena casi por obligación. El sábado, sin ir más lejos, volvió al césped casi un mes después para dar un respiro a Dani Parejo en los últimos seis minutos de partido. El club no cree necesario buscar un recambio en el mercado y la afición confía en el serbio. Superdeporte pulsó la opinión de la gente en una encuesta. "Tras la lesión de Coquelin y baja mínima de 5 meses, ¿crees que el Valencia debe fichar un mediocentro?" El valencianismo lo tiene claro. Un 64% dan su voto de confianza a Nemanja. El 19% no cree necesario fichar y solo un 17% sorprendentemente ficharían otro mediocentro de urgencia. Maksimovic todavía no ha dicho su última palabra esta temporada.

La grave lesión de Coquelin ha provocado que Marcelino solo disponga de tres mediocentros específicos en la plantilla: Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo y él. Parece difícil que Maksimovic entre al once titular cuando falle alguno de ellos por sanción o lesión. La competición dice que, hasta el fichaje de Coquelin, el elegido por el técnico siempre fue Carlos Soler. Ante el Athletic y el Alavés. Lo que sí parece claro es que Nemanja volverá a tener minutos aunque sea desde el banquillo y, sobre todo, volverá a entrar en la rueda de rotaciones. Y no es poco. Nemanja ha desaparecido del equipo en el último mes. El serbio se había convertido en un descarte habitual del entrenador junto a Nacho Vidal y los lesionados de turno. No se vistió en las tres últimas jornadas de Liga y hay que remontarse al pasado 4 de febrero para encontrar el último partido como titular. Contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y por la banda derecha. Desde entonces apenas ha participado en los siguientes seis partidos. Ocho minutos contra la Real Sociedad, solo uno en el Derbi frente el Levante y ninguno contra el Málaga, Athletic, Betis y Sevilla.



Se juega el Mundial de Rusia

Maksimovic tuvo un rol importante en el equipo en la cuesta de enero. En medio de un contexto díficil con muchas bajas y más partidos todavía. Marcelino le encontró acomodo en la banda derecha ante la ausencia de Soler. Siempre lejos de Mestalla. Contra el Deportivo, Las Palmas y el Atlético. Cumplió. Sin embargo, la vuelta a la normalidad del calendario y la irrupción de Coquelin por banda diluyó su protagonismo. Tanto que el seleccionador serbio, Mladen Krstajic, ha decidido dejarlo fuera de la lista para dos amistosos de esta semana frente a Marruecos y Nigeria los próximos 23 y 27 de marzo respectivamente. Su billete al Mundial corre serio peligro. Un riesgo que el propio jugador asumió cuando renunció a las ofertas de cesión que tenía encima de la mesa y decidió quedarse en el Valencia a pesar de la competencia. La desafortunada lesión de Coquelin abre una puerta a su esperanza en el club y su país. De momento, la competencia de centrocampistas serbios es bastante dura. En la última citación están Grujic (Liverpool), Milinkovic-Savic (Lazio), Ljajic (Torino), Milivojevic (Crystal Palace), Matic (Manchester United) y Gacinovic (Eintracht Frankfurt). Maksimovic sabe que tan solo con minutos en el Valencia puede aspirar a jugar el Mundial de Rusia 2018 con su selección este verano.