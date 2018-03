Fichajes: Los jugadores que sigue el Valencia

El 25 de febrero el Valencia CF anunció la contratación de Pablo Longoria –hasta entonces scouting manager de la Juventus– para que desempeñe el cargo de director del Área Técnica durante las próximas cuatro temporadas. Según explicó Mateu Alemany, director general, Longoria ha llegado como encargado principal de los fichajes y máximo responsable de la secretaría técnica. Pese a la reestructuración, la sintonía entre el ovetense de 31 años y el secretario técnico, Vicente Rodríguez, ha comenzado de manera productiva. SUPER ha podido conocer una prueba evidente del trabajo coordinado entre ambos: el seguimiento a varios de los mejores futbolistas del Schalke 04. Vicente, por indicación de Longoria, ha tomado nota en Alemania de las evoluciones de Marko Pjaca, atacante, y los defensas Matija Nastasic y Thilo Kehrer.

A los pocos días del aterrizaje del nuevo director del Área Técnica, el secretario técnico vio el viernes 9 de marzo la victoria a domicilio de los ´mineros´ frente al Mainz 05. Ese día volvió a ser titular en el once del Schalke el croata Marko Pjaca, cedido por la Juventus sin opción de compra hasta final de curso. La semana anterior el jugador nacido en Zagreb (06/05/1995, 22 años) había anotado el único gol en el triunfo sobre el Hertha de Berlín (1-0).

La Juventus compró en julio de 2016 a Marko Pjaca del Dinamo de Zagreb por 23 millones de euros. A pesar de su juventud, el extremo izquierdo balcánico alcanzó a jugar 20 partidos con la 'vecchia signora' hasta que a finales de marzo de 2017 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. El 18 de noviembre reapareció con el conjunto primavera de la Juve marcado un gol a los jóvenes del Milan. En el campeón de la Serie A se había quedado sin espacio, ya que entrar en forma le costó más de lo esperado. Por eso, buscó el protagonismo perdido en el Schalke 04, que pagó cerca de un millón de euros por el préstamo para seis meses del talento croata.

Pablo Longoria conoce de su etapa en la Juve a un delantero veloz y potente que es de su agrado y encaja perfectamente en el fútbol de Marcelino. Poco a poco, Pjaca va cogiendo el ritmo en un grande de la Bundesliga y el Valencia quiere tenerlo controlado, ya que en verano es probable que la Juve, con la que existen excelentes relaciones, busque una nueva cesión para él. Pjaca, que jugará el Mundial, es capaz de jugar en ambos extremos y se siente más cómodo como segundo punta, como hace con el Schalke. El Valencia presta mucha atención a cómo evoluciona Pjaca tras dejar atrás una lesión importante.

El ojo de la secretaría técnica tampoco pierde de vista a los dos centrales del Schalke, que finalizan sus contratos en junio de 2019. Matija Nastasic es zurdo, indiscutible en su equipo y con la selección de Serbia, que destaca por una fina salida de balón. Hace unos días el central no aseguró su continuidad en el Schalke a final de temporada, pese a tener un año más de contrato y la prensa germana no destaca su marcha hacia una liga como la inglesa o la española. El fichaje de Nastasic, con un ficha importante, sería más complejo para el Valencia que un intento de cesión por parte de la Juve de Pjaca. Pero no imposible para un club Champions. El otro zaguero es el internacional sub´21 teutón Thilo Kehrer, campeón del europeo de la categoría. El joven sobresale por su contundencia, no exenta de un buen manejo, y su polivalencia. Kehrer puede jugar sin problemas en el lateral diestro.



Meyer, ´crack´ muy cotizado

El mediocentro creativo Max Meyer, que forma pareja con Goretzka –fichado por el Bayern–, acaba contrato el 30 de junio y se le ha vinculado con clubes como City, Arsenal, Liverpool o Real Madrid.