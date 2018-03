Pablo Aimar se olvida de Rafa Benítez y Héctor Cúper

En una entrevista concedida al diario Marca en Argentina, el ex jugador del Valencia CF, Pablo Aimar, se olvida de Rafa Benítez cuando se le pregunta por lo mejor de cada uno de los entrenadores que ha tenido.

Pablo habla de diferentes técnicos argentinos que ha tenido como Pékerman, Hugo Tocalli o Marcelo Bielsa. Nombra también a Jorge Jesús, con quien coincidió en el Benfica de la liga portuguesa, e incluso añade que le hubiera gustado coincidir con Pep Guardiola, pero nada dice de los técnicos que tuvo en el conjunto de Mestalla, Héctor Cúper y Rafa Benítez.

Esta es la respuesta de Pablo Aimar cuando se le pregunta "elija lo mejor de cada uno de los entrenadores que ha tenido".

"Un gran formador fue Pékerman, con Tocalli, con quien tengo mucha relación, me gusta escucharles. Bielsa me encantó, su metodología no es lo que más me gustó sino más su manera de ser, siendo él, no solo haciendo, formó a mucha gente. Lo que transmites es más importante que lo que dices. Llega a su mano y hace lo imposible para que te vayas siendo mejor, me ayudó en el entendimiento del juego, en el posicionamiento, trabaja la predisposición cuando no tienes la pelota, y otras cosas individuales que por repetición, acabas aprendiendo. Con Jorge Jesús en el Benfica, aprendí mucho de sentido común que hasta que no te la dicen... Todavía sigo aprendiendo, también de los chicos. Pero en el fútbol muchas de las respuestas es 'No sé', es cuestión de probarlo. Me hubiese gustado estar bajo las órdenes de Guardiola. Con el Bayern Munich, a pesar de tener a los mejores, consiguió también lo mismo que con el City: a los diez días, ya en un amistoso, su equipo tiene un 60% de posesión".