¿Seguro que el Valencia se fundó un 18 de marzo?

¿Cuándo cumple uno los años, el día en que nace o el día en que es inscrito en el registro civil? La respuesta es fácil, el día del nacimiento es el día del cumpleaños. No hay debate posible. Este ejemplo sirve como punto de partida para explicar la tremenda paradoja en la que se ha metido el Valencia CF.

¿Cuándo nació el Valencia, el día en que se fundó o el día en que fue inscrito en el registro de sociedades del gobierno civil? Técnicamente el Valencia existe desde que sus fundadores lo fundaron, valga la redundancia, y lo fundaron el uno de marzo de 1919. Y eso es irrefutable porque el acta de fundación del club existe. De hecho, clubes como el FC Barcelona no tienen el acta de su fundación y por lo tanto no se saben con exactitud qué día nació, se sabe qué día Joan Gamper puso un anuncio en la prensa de Barcelona buscando compañeros de aventura para formar un club y jugar a fútbol, pero no se sabe con exactitud el día en que lo fundaron y se acepta como fecha el 29 de noviembre de 1899, pero el acta de fundación del Barça no existe.

El Valencia en cambio sí tiene en su poder su acta de fundación, por ello resulta tan extraño que no haga caso de ella. Y más cuando fue el propio Valencia quien anunció con toda la solemnidad que el acto requería, que se había encontrado la mencionada acta de constitución del entonces Valencia FC. Y lo anunció un 18 de marzo de 2014 en el Palco Vip de Mestalla, con Amadeo Salvo de presidente, Octavio Milego, -hijo de Octavio Augusto Milego, primer presidente del Valencia y uno de los fundadores-, y los expresidentes Agustín Morera, Paco Roig y el recientemente fallecido Jaume Ortí. Lo dicho, el Valencia presentaba en sociedad el acta fundacional del club y el acto estuvo a la altura.

Pero ojo, el Valencia eligió el 18 de marzo para presentar su acta de fundación no por capricho, al contrario, tenía todo el sentido del mundo ya que hasta que se supo que se fundó el uno de marzo, se celebraba el nacimiento del Valencia el día 18 del mismo mes porque era el día en que la sociedad Valencia FC fue inscrita en el registro de sociedades del gobierno civil por su primer secretario Fernando Marzal. De ahí la pregunta inicial de este reportaje: "¿Cuándo cumple uno los años, el día en que nace o el día en que es inscrito en el registro civil?". Y por eso mismo resulta tremendamente curioso que el Valencia anuncie en 2014 que ha encontrado el acta fundacional del club y que esta acredite que se fundó el uno de marzo, pero desde entonces el propio Valencia CF siga celebrando su ´cumpleaños´ el día 18 de marzo.

Por si hay dudas, esto dice el acta de constitución del Valencia en un hoja en la que firman en el margen Augusto Milego, Gonzalo Medina, Andrés Bonilla, Pascual Gascó, Fernando Marzal y Julio Gascó, que son los fundadores: "En la ciudad de Valencia, a primero de marzo de mil novecientos diez y nueve. Reunidos los expresados al margen, acuerdan constituir un club de foot-ball y dedicarlo al deporte en general siempre que entre en los medios de que disponga esta nueva sociedad, la cual se denominará ´Valencia CF´. Es nombrado el Sr. Medina para extender el reglamento para su aprobación y representar a la sociedad hasta su constitución definitiva y al señor Marzal, secretario accidental. Se acuerda reunirse el próximo día catorce. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión".

Al respecto de cuándo se produjo esta reunión en la que se levantó acta de la creación del club, no hay más que leer el encabezamiento: "En la ciudad de Valencia, a primero de marzo de mil novecientos diez y nueve". Pues bien, desde entonces el propio Valencia ha seguido celebrando su nacimiento cada 18 de marzo y este año 2018 no ha sido una excepción. Así empieza una noticia publicada por el club el pasado domingo día 18 de marzo: "Este 18 de marzo de 2018 el Valencia CF cumple 99 años", y de la misma manera, el club a través de sus redes sociales felicitó a todos los valencianistas con este texto el pasado día 18 de este mes: "99 años de ´sentiment´. 99 años de pasión. 99 años de historia. ¡Feliz aniversario! Y Amunt sempre!". El documento fundacional que aporta el Valencia no ofrece dudas acerca del día en que nació el club, por ello convendría que la propia institución acotara este problema de cara a la próxima vez que tenga que felicitar a los valencianistas, porque será la felicitación del centenario. Y cien años no se cumplen todos los días...