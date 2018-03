Pjaca, el delantero que encaja en el modelo de Marcelino

El Valencia CF está siguiendo a Marko Pjaca, lo ha visto y tiene información precisa sobre sus condiciones. Marcelino siempre habla de perfiles y el atacante croata encaja por personalidad, estilo y adaptación potencial al modelo de juego. No sólo es cómo está funcionando en el Schalke 04 o ha funcionado en la Juve, en la selección o en el Dinamo de Zagreb; es todo eso y cómo proyectan los técnicos que podría cuajar aquí.

Longoria le conoce de la Juve. Pjaca ofrece profundidad y vértigo, tiene potencia y velocidad para brillar en el ataque rápido, desborda abierto y brinda sociedades por dentro, tiene recorrido para devastar en la transición defensa-ataque y tiene pegada. Su versatilidad multiplicaría las opciones: extremo derecho, segundo delantero, primer punta o extremo izquierdo, donde arranca en diagonal fuera-dentro y busca el pase definitivo o el disparo, en una maniobra con copyright.

La operación sigue el modus operandi emprendido desde la llegada de Mateu y Marcelino. Futbolista con categoría, que procede de un club de primera línea, pero que no está jugando o quiere sentirse protagonista auténtico (confianza). Como Kondogbia, Coquelin, Murillo o Gabriel, Pjaca es un jugador ´por recuperar´, mejor dicho, en proceso de recuperación. El croata salió de Turín en el mercado de invierno rumbo al Schalke para competir con regularidad, tomar ritmo, recuperar sensaciones y llegar fuerte al Mundial. ¿Motivo? Pjaca aterrizó en la Vecchia Signora en el verano de 2016 consolidado como el mejor futbolista en Croacia, tras una Eurocopa magnífica. Después no pudo rodar porque el salto es tremendo, tuvo problemas físicos (inflamación en el peroné, octubre) que le cortaron el ritmo y tuvo la mala suerte de destrozarse la rodilla derecha –rotura total del cruzado anterior, parcial de menisco y del ligamento colateral– en un partido con Croacia hace un año (marzo de 2017, ante Estonia). Pese a todo, tuvo tiempo de ofrecer algún destello, como ante el Porto en el estadio del Dragón, en Champions, donde firmó el 0-2.

"Quiere ser protagonista"

La Juve invirtió 23 millones de euros en el atacante y no quería/ quiere perder el control sobre un futbolista joven (22 años), con una condiciones físicas y técnicas superiores. Por eso firmó una cesión, sin derecho a compra. Sassuolo, Bolonia, Fiorentina y Genoa solicitaron su cesión; Monaco y Zenit San Petersburgo estaban atentos. Pjaca no quería jugar para otro club en Italia que no fuese la Juve y advirtió que en el contexto del Schalke de Domenico Tedesco iba a obtener lo que buscaba en un club que compite por puestos Champions. Esa es la baza en la mano del Valencia.

Su agente –Marko Naletilic– ya lo advirtió para Sky Italia en enero: "No aceptaremos más una temporada como esta; si Pjaca está bien físicamente, quiere ser protagonista". El croata, operativo desde noviembre, estaba cogiendo color en la Primavera (equipo juvenil a la italiana). Con Allegri, cero minutos; un poco por la exigencia competitiva y otro poco por proteger de presión y no exponer a un futbolista en el que se cree y al que se espera más fuerte para el próximo curso.



´Pasitos´ hacia el Mundial

Vicente ya lo ha visto un par de partidos en el Schalke, todavía no ha cerrado un partido completo, no está al 100% y se nota en su recorrido, explosividad, agilidad y frescura. En seis partidos ha sido extremo izquierdo, mediapunta y delantero... ha hecho dos goles y ha vuelto a la selección croata. Paso a paso.