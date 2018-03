Así ficharon Marcelino y Mateu Alemany a Kondogbia

Daniel Pérez, representante del Geoffrey Kondogbia, futbolista del Valencia, habló este miércoles para el programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio y desmintió que el sueño del futbolista francés sea jugar en el Real Madrid, tal y como publicaba OK diario, y al contrario, aseguraba que su único sueño es jugar la Liga de Campeones con el Valencia.

Pérez confirmó también la información publicada por SUPER acerca de la reunión que mantuvo hace unos días con Mateu Alemany y Anil Murthy en Sevilla, pero sobre todo, explicó cómo se produjo el fichaje de Kondogbia por el Valencia, que comenzó a fraguarse con una reunión con el anterior director deportivo Jesús García Pitarch, y tomo forma con Marcelino y Mateu Alemany el pasado verano.

Este es el estracto de la entrevista en que Daniel Pérez relata cómo fue el fichaje de Kondogbia:



¿Cuándo empezó y cómo empezó el fichaje de Geoffrey por el Valencia?

Empezamos a ver la posibilidad de firmar por el Valencia antes del mercado invierno de 2017 en una reunión con García Pitarch, en un derbi entre el Milan y el Inter de Milan, pero realmente fue en verano cuando Geoffrey pensó que su etapa en Italia había llegado a su fin y tenía muchas de la Premier de la Liga inglesa, pero él quería volver a la Liga española porque él consideraba que por su estilo de juego, por la filosofía de vida en España y por su familia, porque Geoffrey es una persona muy familiar y cualquier movimiento que hiciera tenía que consensuarlo con su familia, con su mujer, y él dijo que España era el sitio ideal, y entre esa baraja de equipos cuyo juego le podía venir bien a él, vimos que al Valencia llegaba un entrenador como Marcelino y entonces iniciamos las conversaciones con Marcelino, a Marcelino le encantó el jugador, el jugador y el Valencia hicieron un gran esfuerzo para que se dieran las circunstancias, porque la verdad es que era muy difícil sacar un jugador de un club top como el Inter con la situación en que estaba el Valencia, pero se hizo una labor muy buena entre el Valencia, nosotros y el jugador y entre todos le dejamos muy claro al Inter que la única opción era el Valencia, y se logró que Geoffrey jugara en el Valencia.

Se habla ahora otra vez y mucho de la Premier League

La realidad fue que sabiendo el interés anterior del Valencia y yo que conocía a Marcelino como entrenador, pues me fui y tuve una conversación con él, a él le encajaba mucho el jugador, el jugador y el técnico hablaron, y desde ese momento al jugador, si tenía alguna pequeña duda se le quitó por la filosofía de juego que tiene y por la confianza que le iba a dar. Geoffrey lo que quería era volverse a ilusionar con el fútbol, volver a disfrutar con el fútbol, estar en un equipo que tuviera posibilidades de hacer grandes cosas y estar en una gran ciudad, y yo creo que como Valencia, pocos sitios hay en Europa que cumplan esos requisitos. Él lo que tenía claro era que a Inglaterra no quería ir y nunca escuchamos nada que no fuera del Valencia, si lo del Valencia al final no hubiera llegado a buen puerto, pues no sé que habría pasado, la verdad

¿Pero sigue teniendo oferas de Inglaterra?

A ver, para tranquilizar a la afición del Valencia, Geoffrey hizo un esfuerzo enorme para dejar el Inter y fichar por el Valencia, y más teniendo en cuenta que Spalleti, el nuevo técnico que llegaba no tenía nada en contra del él y de hecho intentó retenerlo hasta el último día porque contaba con él, pero Goeffrey decidió ir al Valencia e hizo el esfuerzo, y el Valencia hizo el esfuerzo y aguantó hasta el último momento para intentar convencer a Inter y al final con la operación de Cancelo se desbloqueó todo, y el esfuerzo que hizo Geoffrey y el compromiso que ha demostrado este año no ha cambiado absolutamente en nada, al contrario, su compromiso es mayor porque las cosas han salido tan bien que Geoffrey no quiere otra cosa que jugar la Champions con el Valencia. Si se puede decir que Kondogbia tiene algún sueño ahora es el de jugar la Champions con el Valencia

¿Hacer u ngra nesfuezo significa que perdió dinero por el camino?

Exactamente, hizo un esfuerzo económico, y se ha bajado el sueldo por jugar en el Valencia, y obviamente las ofertas que venían de la Premier era superior a lo que ganaba en el Inter, por lo tanto ha hecho un doble esfuerzo, porque en el Valencia gana menos de lo que ganaba en el Inter

¿El Valencia tiene la sarten por el mano? ¿tiene atado aljugador hasta el 30 de mayo?

Es así, no se puede mete rnadie por medio. una de las cosa que en su día y a buen juicio y por ello quiero destacar la gran labor negociadora de Mateu Alemany, fue además de conseguir desbloquear la situación y conseguir que fuera al Valencia, es que a él, y nos lo dijo desde el primer día, no le interesaba traerse al jugador si luego no podía ficharlo, por eso siempre intentó negociar un precio que fuera asequible y que al Valencia le permitiera la posibilidad de ficharlo si lo consideraban adecuado después de la temporada, y así es, el Valencia tiene asegurado al cien por cien si ellos lo desean hacer efectiva la compra del jugador por las cifras que han salido en prensa.

¿Son 25 millones y un primer plazo de seis millones?

Mateu negoció de la manera que el Valencia pudiera hacer frente a la operación, porque en buena lógica, no quería hacer brillar al jugador, que se revalorice y luego no poder ficharlo no estaba en sus planes

¿Si el Inter no compra a Cancelo el Valencia puede comprar a Kondogbia o son operaciones que van unidas?

El Valencia puede comprar a Kondogbia igualmente

Si llega otro club, como por ejemplo el Manchester, y le pone al Inter una oferta muy buena por Kondogbia, ¿puede el Inter romper lo que tiene con el Valencia?

No puede de ninguna manera. Una de las cosas que se aseguró Mateu es que el Valencia tuviera la posibilidad real de tener la sarten por el mano como así es. Y es lo que quería el jugador, y lo que quiere, que es salir del Inter