"El Valencia me puso en el escaparate para Tite"

Neto Murara, portero del Valencia CF, disfruta con su regreso a la selección. El '13' blanquinegro sobresale en los entrenamientos de la canarinha en Moscú, donde mañana viernes Brasil se enfrentará a Rusia. El de Minas Gerais está demostrando a Tite que su excelente temporada en Mestalla no es fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho, y ha llegado al combinado brasileño dispuesto a ganarse una oportunidad como titular en los dos próximos duelos ante Rusia y Alemania. A pesar de que prefiere evitar palabras como «disputa» y «competencia», lo cierto es que el valencianista pugna deportivamente por hacerse sitio en la Copa del mundo 2018 que se jugará en la misma Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio.

El guardameta enmarca los acontecimientos –la vuelta al equipo nacional dos años después– dentro de un contexto natural. La buena campaña colectiva en el Valencia CF ha relanzado su nombre al panorama internacional. «En el Valencia tuve buenas actuaciones y el equipo funciona bien. Eso facilita que un jugador pueda mostrar su valía individual... y pasó conmigo. Ahora quiero trasladar ese buen momento a la selección. El Valencia me colocó en el escaparate para Tite, lo importante es estar jugando y demostrando lo mejor de mí», ha explicado el arquero en una entrevista en el medio de su país 'Estado'.

«Tite entró en la selección cuando yo estaba en la Juventus. No llegué a trabajar con él y no logré tener presencia en Turín. Acabé saliendo del radar y no tuve manera de demostrar mi trabajo al seleccionador», prosiguió el valencianista, que no formaba parte de la selección brasileña desde junio de 2015. Neto fue suplente en la Copa América. Si bien pudo jugar dos partidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y participar de convocatorias con Dunga y Mano Menezes, el meta de 28 años aún no ha podido sentir la emoción de debutar con la absoluta.

El lunes 12 de marzo el Valencia se entrenó por la tarde y Neto descansaba en casa junto a su esposa después de haber comido temprano antes de dirigirse a la Ciudad Deportiva de Paterna. En ese momento de tranquilidad el teléfono móvil empezó a vibrar «sin parar». A las tres de la tarde el seleccionador le había incluido en la lista junto a los porteros Alisson (Roma) y Ederson (Manchester City). Amigos, compañeros y familiares comenzaron una serie interminable de «felicitaciones» que continuó con los compañeros y Marcelino antes de comenzar a entrenarse.

«Es bueno ser reconocido por la temporada que estás haciendo. Gratificante, pero lo veo como algo normal, pasa cuando uno hace bien su trabajo. Estoy en un buen momento. No sé que pasará en el futuro, yo intento mejorar a diario. Pero estoy muy feliz, así como con la Fiorentina, las cosas positivas suceden y ahora toca trabajar para seguir creciendo», dijo evocando sus años en Florencia, cuando vivió sus primeras citaciones con Brasil. Neto, «encantado de trabajar con Taffarel por todo lo que representa, acabó refiriéndose al Mundial: «Brasil es favorito por su historia y jugadores respetados. Pero hay otras selecciones también muy grandes. No sólo Alemania y Francia, por ejemplo... todas las selecciones en una Copa mundial tienen altísimo nivel». El regreso de Neto con Brasil se encuadra en el relanzamiento internacional que el Valencia de Marcelino, cuarto clasificado de la Liga, ha obrado con muchos de sus futbolistas.



Parejo se entiende con la Roja

Dani Parejo es otro caso evidente. El '10' del Valencia habló ayer en Las Rozas, asegurando que «no» tendrá «problemas» en adaptarse al juego de España. «Depende del rival, de lo que nos plantee. Preferiría jugar de '6' o de '8'. El sistema va con mi forma de entender el fútbol», apuntó. «Estoy muy feliz. Tengo mucha ilusión y ganas, es una gran satisfacción», afirmó sobre su primera convocatoria. Por último, el madrileño valoró como «pruebas de gran nivel» los duelos ante Alemania (23/03) y Argentina (27/03).